Mueren cuatro militares venezolanos en combate con un grupo ilegal colombiano

Caracas, 20 sep (EFE).- Al menos cuatro militares venezolanos murieron en un combate con un grupo ilegal colombiano que no fue identificado y en el que fueron "neutralizados" tres campamentos, informaron este domingo fuentes castrenses.

Los campamentos estaban ubicados en varios sectores del municipio José Antonio Páez del estado Apure, ubicado en plena frontera con Colombia, y "desde donde operaban grupos estructurados de delincuencia organizada que se dedicaban al secuestro, extorsión, narcotráfico y otros ilícitos", según recoge un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La información, firmada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, no detalla de qué grupo formaban parte ni tampoco si murieron integrantes de esa banda.

Los militares fallecidos fueron identificados como el primer teniente Augusto David Linares, el teniente Miguel Ángel Mora García, el sargento mayor de primera Gabriel Alexander Pérez Silva y el sargento segundo Reiber David Chirinos Reyes.

El estado Apure es limítrofe con el departamento colombiano de Arauca, uno de los grandes bastiones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la que el Ejército colombiano ha acusado en varias ocasiones de atacarles desde ambos lados de la frontera.

En ese departamento, opera el Frente de Guerra Domingo Laín, uno de los más activos del ELN y que lidera Gustavo Aníbal Giraldo, alias "Pablito", considerado como uno de los más beligerantes de la guerrilla y al que las autoridades colombianas acusan de cruzar la frontera entre los dos países, según su conveniencia.

Como resultado de la operación, agregó la información de la FANB, fueron detenidos cinco "terroristas", a quienes incautaron cinco fusiles de asalto, tres pistolas automáticas, abundantes cartuchos de diferente calibre, uniformes camuflados, equipos audiovisuales y de telefonía, así como variados pertrechos de guerra.

Las unidades militares acantonadas en la zona continúan las labores de rastreo y persecución de otros integrantes de los "grupos delincuenciales", agregó la información.

En su comunicado, la FANB subrayó que los miembros de dicha banda "provienen de territorio colombiano, donde se desplazan con absoluta impunidad y la aquiescencia del gobierno y las fuerzas militares de ese país, en permanente conspiración contra Venezuela".

Pese a que no lo menciona de forma directa, diversas fuentes de la zona, incluidos medios regionales, aseguran que la operación fue dirigida contra un grupo de disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, en cuyas filas hubo varios muertos.