Manifestantes entregan a autoridades su propuesta para reformar Tailandia

Líderes del movimiento estudiantil que se manifiesta desde hace meses contra el Gobierno de Tailandia entregaron este domingo a las autoridades un documento con sus demandas y propuestas para lograr una reforma democrática. EFE/EPA/DIEGO AZUBEL

Bangkok, 20 sep (EFE).- Líderes del movimiento estudiantil que se manifiesta desde hace meses contra el Gobierno de Tailandia entregaron este domingo a las autoridades un documento con sus demandas y propuestas para lograr una reforma democrática.

Panasaya “Rung” Sithijirawattanakul entregó al jefe de la Policía de Bangkok la carta, compuesta por tres demandas y 10 propuestas centradas en el papel de la monarquía, y puso así fin a una manifestación multitudinaria que reunión a más de 50.000 personas en la explanada frente al Gran Palacio, según los organizadores.

La líder estudiantil indicó que si el documento no era entregado al rey Vajiralongkorn, quien reside largas temporadas fuera del país, y no aprecian progreso continuarán con las protestas a lo largo de la nación.

Parit “Penguin” Chaiwarak, otro de los organizadores de la manifestación, la más grande desde el golpe de Estado militar de 2014, instó a una huelga para el 14 de octubre, día en el que se conmemora la matanza estudiantil ocurrida en la Universidad de Thammasat en 1976 a manos de grupos ultramonárquicos.

Los manifestantes colocaron de manera simbólica una placa en la que reza el lema "Tailandia es de los tailandeses" e imita a otro símbolo en recuerdo de la revolución de Siam de 1932 y la caída de la monarquía absolutista que desaparecio misteriosamente en 2017.

"Es una gran victoria para la gente", comentó Parit a los medios al insistir en que el movimiento transversal para cambiar el país no terminará hasta lograr su objetivo.

Entre sus demandas se incluye una reforma de la Constitución y la disolución del Parlamento que consideran heredero de la antigua junta militar (2014-2019), así como reducir el poder e influencia del Ejército en la política.

Sin embargo, la petición más espinosa es limitar el poder de la monarquía, sometiéndola a mayores controles constitucionales y acabar con la ley de lesa majestad que castiga con hasta 15 años de cárcel a quien critique a la familia real, entre otras medidas.

El actual rey no ha heredado el carisma ni el respeto que despertaba su padre, el fallecido Bhumibol Adulyadej, y además pasa gran parte del año en Alemania, donde vive con su esposa, la reina Suthida, y una consorte real.

Desde hace décadas nadie se ha atrevido a pedir públicamente una reforma de la monarquía, lo que supone una ruptura generacional entre los universitarios y sus padres, muchos de ellos en contra de este debate.