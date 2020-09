Los vecinos del sur de Madrid protestan por las restricciones "segregatorias"

Concentración este domingo en los alrededores de la plaza de Legazpi para protestar contra las restricciones de movilidad decretadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a partir del próximo lunes para frenar la pandemia en Madrid. EFE/ Jorge López

Madrid, 20 sep (EFE).- Miles de vecinos de los barrios madrileños afectados por las restricciones de movilidad contra el coronavirus que entrarán en vigor este lunes se manifestaron este domingo para protestar por las nuevas medidas que consideran "segregatorias".

A partir de mañana, cerca de un millón de personas de 37 áreas sanitarias, repartidas por seis distritos de la capital española y otros siete municipios de la región, tendrán prohibido salir de esas zonas, que concentran el 13% de la población y el 25% de los contagios de Madrid, salvo para actividades imprescindibles como ir a trabajar.

Además, se limitarán las reuniones de diez a seis personas, habrá una reducción genérica de los aforos al 50 % y se hará un millón de test con el objetivo de identificar a las personas infectadas por la covid-19.

"Son medidas que llegan mal y tarde, como siempre, y que no son suficientes. Si se hubieran tomado antes creo que en todo Madrid estaríamos mejor", señala a Efe Alejandro, vecino de Villa de Vallecas, uno de los barrios madrileños afectados.

A su juicio, "si sigues tomando el metro para ir a trabajar y vas apretado como en una lata de sardinas, entonces los contagios no se van a parar", pero "tenemos que remar hacia el mismo punto y no por barrios, sino todos juntos".

Acabar con la precariedad en la que se encuentran los servicios sanitarios es una necesidad de estos barrios, según denuncia a Efe otra vecina, Mery, que lamenta que no se haya hecho un mayor esfuerzo en reforzar el personal sanitario y advierte del "señalamiento" que puede producirse contra las personas que viven en las áreas aisladas.

"Lo que tendrían que haber hecho es aumentar la sanidad y aumentar el transporte público. La sanidad lleva desbordada todo el verano y no se ha contratado personal", insistieron varios manifestantes.

En Puente de Vallecas, el distrito de Madrid con mayor incidencia del coronavirus - 1.903,96 casos por cada 100.000 habitantes-, los vecinos estuvieron acompañados por una representación de la formación de izquierdas Unidas Podemos, que gobierna en España en coalición con el Partido Socialista (PSOE).

Su portavoz en el Parlamento regional madrileño, Isa Serra, pidió la dimisión de la presidenta autonómica, la conservadora Isabel Díaz-Ayuso, y acusó a su partido, el Partido Popular, de orquestar confinamientos "segregadores, injustos e ineficaces".

Las protestas se reprodujeron por casi todos los puntos afectados por las restricciones e incluso en áreas colindantes a las confinadas.

Las nuevas medidas llegan después de que Madrid haya registrado durante varias semanas el mayor número de contagios de toda España, con cifras que triplican las de otras zonas del país y un aumento de la presión hospitalaria preocupante, con el 64% de las UCI de los hospitales ocupadas por enfermos de COVID.

Los últimos datos oficiales publicados el viernes sitúan a Madrid a la cabeza de las regiones españolas más afectadas por el virus, con 1.553 nuevos casos registrados desde la jornada anterior, y como una de las capitales más afectadas por la pandemia en el mundo.