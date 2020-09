LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 14:00 HRS

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Domingo 20 de septiembre

---------------------------------—

PRIMERA PLANA

---------------------------------—

AMN-GEN CORONVIRUS-EEUU

WASHINGTON - El número de muertes en Estados Unidos por el coronavirus está por superar los pronósticos de Donald Trump de 200.000 decesos, pero el presidente no muestra señales evidentes de arrepentimiento por la forma en que su gobierno maneja la pandemia. Por Julie Pace. 443 palabras. AP Foto. ENVIADO.

-Con

CORONAVIRUS-GRECIA: Grecia reporta más casos de COVID-19; anuncia restricciones.

CORONAVIRUS-BRASIL: Brasil dedica monumento a víctimas del coronavirus.

CORONAVIRUS-INDIA: India reporta 92.605 nuevos casos en las últimas 24 horas.

CORONAVIRUS-ESPAÑA: Protestan en Madrid por nuevas restricciones por el coronavirus.

CORONAVIRUS-ALEMANIA: Alemanes protestan por restricciones por el coronavirus

CORONAVIRUS-GBRETAÑA: Gran Bretaña sube las multas a infractores de cuarentenas.

CORONAVIRUS-ASIA: Melbourne se acerca al fin de la cuarentena.

CORONAVIRUS-LIBANO: Líbano registra número diario récord de casos de coronavirus

ESP-TEL EMMY

LOS ÁNGELES - Los Premios Emmy honran lo mejor de la TV estadounidense en un espectáculo virtual presentado arriesgadamente en vivo por Jimmy Kimmel en un teatro vacío, con los nominados guardando distanciamiento social desde sus casas. Por Lynn Elber. 550 palabras. AP Foto. ENVIADO. SE ACTUALIZARÁ tras inicio de la ceremonia, prevista a las 0000 GMT.

-Con: EMMY-LISTA

---------------------------------—

SOLAMENTE EN AP

---------------------------------—

REP-GEN CORONAVIRUS-EL MODELO SUECO

ESTOCOLMO - La estrategia sueca ante el coronavirus, muy diferente a la de otros países europeos, llama la atención en un momento en el que el resto del continente sufre un repunte de los contagios. 1211 palabras. AP Foto. ENVIADO

---------------------------------—

LATINOAMÉRICA Y CARIBE

---------------------------------—

MN-GEN MEXICO-PROTESTAS

CIUDAD DE MÉXICO - Centenares de tiendas de campaña quedan instaladas cortando parte de una de las principales avenidas del centro de Ciudad de México para protestar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y pedir su renuncia. 319 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN BRASIL-APROPIACION DE TIERRAS

ALTER DO CHAO, Brasil - La tranquila aldea brasileña Alter do Chao sufre por la apropiación de tierras, deforestación ilegal y construcciones no autorizadas. Por Mauricio Savarese. 454 palabras. AP Foto. ENVIADO

---------------------------------—

ESTADOS UNIDOS

---------------------------------—

AMN-GEN EEUU-REPUBLICANOS-CORTE SUPREMA

WASHINGTON - Hace cuatro años, el interés por designar a jueces conservadores a la Corte Suprema ayudó a persuadir a los republicanos escépticos a apoyar a Donald Trump para la presidencia. Hace dos años, la polémica por la decisión de Trump de nominar al juez Brett Kavanaugh para la corte contrubuyó a darle triunfos al Partido Republicano en las elecciones intermedias. Y ahora, a sólo 44 días de las elecciones donde Trump busca reelegirse, los republicanos otra vez recurren a una lucha para la nominación en el tribunal. Por Steve Peoples y Lisa Mascaro. AP Foto. 364 palabras. ENVIADO.

AMN-CLI TORMENTAS HOUSTON - La tormenta tropical Beta avanza a baja velocidad hacia las costas de Texas y Luisiana, amenazando con aguaceros, inundaciones y marejada ciclónica en la costa del Golfo de México. Por Juan A. Lozano 475 palabras. AP Foto. ENVIADO

AMN-TEC EEUU-WECHAT

NUEVA YORK - Una jueza en EEUU aprueba una solicitud de un grupo de usuarios de WeChat para retrasar las inminentes restricciones del gobierno que podrían hacer que la popular aplicación sea casi imposible de usar. WeChat es una aplicación de mensajería popular entre muchos estadounidenses que hablan mandarín y sirve como un salvavidas para amigos, familiares, clientes y contactos comerciales en China. Es propiedad del gigante tecnológico chino Tencent. Por Stan Choe. 394 palabras. AP Foto. ENVIADO

---------------------------------—

MUNDO

---------------------------------—

EUR-GEN BIELORRUSIA-PROTESTAS

KIEV, Ucrania - Miles de personas en Bielorrusia que piden la dimisión del presidente marchan por la capital del país, en la séptima semana consecutiva de protestas. Las protestas comenzaron el 9 de agosto después de unas elecciones que, según los resultados oficiales, dieron al presidente Alexander Lukashenko un sexto mandato; opositores y algunos trabajadores electorales aseguran que los resultados fueron manipulados. Por Yuras Karmanau. 315 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-INM ALEMANIA-MIGRANTES

BERLÍN - Miles de personas marchan en Berlín para exigir que el gobierno haga más para ayudar a los migrantes varados en Grecia, muchos de los cuales están sin albergue desde que incendios devastaron los campos de refugiados más grandes del país. 282 palabras. ENVIADO

-Con EUROPA-MIGRANTES.

ASI-GEN INDIA-AGRICULTORES

NUEVA DEHLI - En pleno alboroto en el Parlamento, los legisladores en la India aprueban un par de controvertidos proyectos de ley de agricultura que, según el gobierno, impulsarán el crecimiento del sector a través de inversiones privadas. 354 palabras. AP Foto. ENVIADO

ASI-GEN AFGANISTAN KABUL - Ataques aéreos del gobierno en el norte de Afganistán dejan 24 muertos, incluidos niños, y seis heridos. Las autoridades informan de 30 talibanes muertos en el bombardeo. 483 palabras. ENVIADO

ASI-GEN TAILANDIA-PROTESTAS BANGKOK - Manifestantes contrarios al gobierno instalan una placa en alusión a la transición democrática del país para sustituir a la antigua, que fue misteriosamente arrancada y robada hace tres años. Los inconformes reclaman nuevas elecciones y reformas en la monarquía. Por Tassanee Vejpongsa. 539 palabras. AP Foto. ENVIADO

---------------------------------—

DEPORTES

---------------------------------—

DEP-CIC TOUR

PARÍS - En una actuación memorable al debutar en un Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar se proclama campeón de la máxima prueba del ciclismo mundial en la víspera de cumplir sus 22 años. Pogacar se convirtió en el segundo campeón más joven en los 117 años de historia de la carrera, que se pudo completar en medio de una pandemia de coronavirus que en los últimos días ha empeorado en Francia. Por John Leicester 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

DEP-TEN ITALIA

ROMA - El argentino Diego Schwartzman busca acceder a su primera final de un torneo de la serie Masters al enfrentar al canadiense Denis Shapovalov en el Abierto de Italia. Les espera el número uno mundial Novak Djokovic. Simona Halep alcanzó su tercera final en el torneo romano al derrotar a Garbiñe Muguruza. Por Andrew Dampf. 500 palabras. AP Fotos. Editores: en desarrollo.

DEP-FUT ESPAÑA-LIGA

MADRID - El Real Madrid inicia la defensa de su título de Liga Española con una visita a la Real Sociedad, el sexto de la pasada temporada. Por Tales Azzoni. 500 palabras. AP Fotos. Editores: partido comienza a las 1900 GMT.

-----------------------------------

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

-----------------------------------

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

-----------------------------------

EN TWITTER:

-----------------------------------

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos