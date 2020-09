Latinoamérica.- La ruta Getaria-Sevilla pone de manifiesto que los retos, "cuanto más gordos, más unen"

20/09/2020 Los ciclistas participantes de la ruta Getaria-Sevilla. POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA SEVILLA MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS



SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)



El director de la Fundación Elkano, Ion Ururzun, y el director de Promoción y Marketing de Turismo Andaluz en España, Portugal e Iberoamérica, Gorka Lerchundi han presentado este domingo en el Congreso Internacional de Innovación Social V Centenario Magallanes-Elcano los beneficios de la ruta Getaria-Sevilla, después de haberla culminado mismo sábado tras once días de viaje, dejando como una reflexión que los retos, "cuanto más gordos, más unen".



Ambos han participado en la misma, junto a otros cuatro ciclistas, formando un equipo de tres andaluces y tres vascos, creando con ello "muchísima guasa, como podéis imaginar", en palabras de Ururzun. Así pues, partieron el día 9 para recorrer a lo largo de 1.605 kilómetros (1.005 en bici y 600 en fugoneta) lugares del País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía vinculados con la I vuelta al mundo.



En Andalucía han pasado por municipios como Montoro (Córdoba), Córdoba capital, Almodóvar del Río (Córdoba) o Sevilla capital y a lo largo de ellos y del resto de pueblos donde han parado se han planteado cinco temas de reflexión: "una mirada abierta" a estos 500 años, la sostenibilidad, la diversidad cultural, el valor del sacrificio y la adaptación al cambio.



Así pues, Ururzun espera que se consolide como una nueva ruta en bicicleta, pero reconoce que sobre esta materia prima se pueden mejorar cosas. "No se trataba, insisto, de montar en bici y hacer kilómetros. Parábamos, nos entrevistábamos con gente local, hemos analizado los paisajes que queríamos que se difundieran y nos hemos alimentado de lo que la gente nos ha dicho", ha reflexionado.



"Al principio era una peregrinación. Con el tiempo, ha ido madurando y la hemos hecho reflexión. Habrá que mejorarlo, ahora nos toca evaluar lo que hemos hechos", ha reseñado por su parte Gorka Lerchundi.



La experiencia ha quedado plasmada en un documental con entrevistas de los ciclistas y planos de los sitios visitados. Así pues, aparte del reto físico, "el primer reto es nosotros mismos", señala Ururzun, pues se trataba de descubrir a un grupo en el que no se conocían. "Los retos nos interpelan porque nos ponen a prueba y nos ayudan a redescubrirnos", ha ahondado.



Otras reflexiones de su viaje son que "los actos diarios son la mejor herramienta de cambio", la toma de conciencia de las decisiones, observar el entorno tratando de empatizar, que la diversidad cultural requiere previamente aceptar la diferencia, que "la mayor aventura es crear el futuro conjuntamente" o que "la buena voluntad no coordinada no siempre es eficaz".