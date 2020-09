La saga TikTok puede llegar a su fin con un acuerdo que involucra a Oracle y Walmart

Actualiza con detalles sobre la repartición de capital y con posturas de Oracle y Walmart ///Washington, 20 Set 2020 (AFP) - La popular aplicación TikTok, bajo amenaza de prohibición en Estados Unidos, podrá seguir descargándose en este país: Donald Trump dio luz verde el sábado a un borrador de acuerdo que involucra a Oracle y Walmart. "Creo que será un trato fantástico", dijo el presidente republicano, antes de dirigirse a un acto de campaña en Carolina del Norte. "Di mi aprobación al trato. Si lo logran, mucho mejor. Si no, también estará bien". La empresa, filial de un grupo chino, confirmó poco después que estaba preparando un proyecto que involucra a Oracle como socio tecnológico en Estados Unidos y Walmart como socio comercial.Oracle podría comprar el 12,5% de las acciones de TikTok antes de una futura oferta pública inicial y Walmart el 7,5%.Según una fuente cercana al caso, ByteDance se quedaría con el resto del capital. Pero como el 40% de la compañía china es propiedad de inversores estadounidenses, la mayoría de la aplicación quedaría eventualmente bajo la bandera estadounidense."Nos complace que la propuesta de TikTok, Oracle y Walmart resuelva las preocupaciones de seguridad planteadas por la administración estadounidense y las preguntas sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos", dijo un portavoz de la compañía a la AFP. Si se materializa, tal resultado podría extinguir uno de los muchos incendios que arden actualmente entre Washington y Pekín. También puede permitir que los estadounidenses sigan usando esta aplicación, muy popular entre los jóvenes."En vista de los recientes desarrollos positivos", el Departamento de Comercio ha anunciado que pospondrá la prohibición de descargar TikTok al menos hasta el 27 de septiembre, una medida que debía entrar en vigor el domingo. - Espionaje -El inquilino de la Casa Blanca lleva semanas reclamando que TikTok, cuya empresa matriz es la china ByteDance, está espiando en nombre de Pekín, sin haber hecho pública ninguna prueba.En nombre de la seguridad nacional, a principios de agosto Trump emitió un decreto dando a ByteDance hasta el 20 de septiembre, es decir, el domingo, para ceder las actividades de TikTok en suelo estadounidense a una empresa "made in USA". La aplicación, que permite retransmitir vídeos cortos a menudo musicales o humorísticos, cuenta con unos 100 millones de usuarios en Estados Unidos.Donald Trump estimó que con el acuerdo entre TikTok, Oracle y Walmart, "la seguridad será del 100%" y que las empresas utilizarán "servidores separados".TikTok aclaró que Oracle estaría a cargo de alojar todos los datos de los usuarios de Estados Unidos y la seguridad de los sistemas informáticos asociados. "Confiamos al 100% en nuestra capacidad de proporcionar un entorno altamente seguro para TikTok y de asegurar la privacidad de los usuarios de TikTok en Estados Unido y de los usuarios en todo el mundo", dijo en comunicado el director de Oracle, Safra Catz.Walmart, de su lado, prestaría sus servicios de venta en línea, de gestión de pedidos y servicios de pago, mientras que su Director General, Doug McMillon, se convertiría en uno de los cinco miembros de la Junta Directiva.El convenio también prevé la contratación de 25.000 personas en Estados Unidos y el mantenimiento de la sede de la empresa en el país. Las empresas involucradas también harán "una donación de alrededor de 5.000 millones de dólares" para "la educación de los jóvenes estadounidenses", dijo el mandatario republicano, que había insistido en que se pague al gobierno por haber autorizado el acuerdo.El viernes, la administración de Trump anunció que evitaría la descarga de TikTok en Estados Unidos a partir del domingo, así como WeChat, una aplicación del gigante chino Tencent utilizada para mensajería, compras, pagos y otros servicios, con unos 19 millones de usuarios en suelo americano. - Sanciones -China reaccionó enérgicamente el sábado denunciando la "intimidación" de Estados Unidos y estableciendo un mecanismo que le permitiría restringir las actividades de empresas extranjeras. Una lista de "entidades no confiables", de la que forman parte empresas extranjeras cuyos nombres no se han hecho públicos, concentra posibles sanciones que van desde multas hasta la restricción de actividades o la entrada de equipos y personal a China. Su entrada en vigor se considera una respuesta a una lista similar establecida por Washington para excluir al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei del mercado estadounidense y luego atacar las aplicaciones TikTok y WeChat. Las negociaciones para la gestión de las actividades de TikTok en territorio estadounidense se habían estancado durante varias semanas.Un primer proyecto que involucraba a Microsoft y al gigante de la distribución Walmart fue rechazado por China el fin de semana pasado, dejando el campo abierto a Oracle. Un comité de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos fue encargado de revisar la oferta que está sobre la mesa.Los legisladores republicanos han advertido sobre la aprobación de un acuerdo que dejaría a la empresa bajo control chino.bur-jum/ybl/dg/lp ------------------------------------------------------------- CentralJueza de EEUU suspende prohibición de descargar WeChat Por Juliette MICHEL =(Fotos archivo+Infografía)= Nueva York, 20 Set 2020 (AFP) - Último episodio de la saga sobre el destino de las aplicaciones de TikTok y WeChat en Estados Unidos: las restricciones que impedían a partir del domingo el uso normal de WeChat, del grupo chino Tencent, fueron suspendidas temporalmente por una jueza. El Departamento de Comercio había anunciado el viernes que prohibiría la descarga de una de las aplicaciones más populares de China en nombre de la seguridad nacional. También prohibió el uso de la aplicación, utilizada por unos 19 millones de usuarios en suelo estadounidense para mensajería, compras, pagos y otros servicios y para cualquier transferencia financiera e impidió cualquier servicio de soporte técnico en WeChat.Básicamente, "aunque técnicamente estuviera disponible para los estadounidenses que ya la hubieran descargado, la aplicación probablemente les habría resultado inútil", resumió la jueza Laurel Beeler en respuesta a una consulta de la AFP. Las restricciones gubernamentales habían sido impugnadas en los tribunales por un grupo de usuarios, quienes afirmaron que afectaban en gran medida las relaciones profesionales y personales dentro de la comunidad de habla china en Estados Unidos. A muchos usuarios de WeChat les preocupaba que ya no pudieran comunicarse con sus seres queridos a ambos lados del Pacífico. Los demandantes demostraron que la decisión del Departamento de Comercio planteaba "serias dudas" sobre el cumplimiento de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión, dijo la jueza. "WeChat es de hecho el único medio de comunicación para muchos miembros de la comunidad, no solo porque China prohíbe otras aplicaciones, sino también porque los hablantes de chino con fluidez limitada en inglés no disponen de otra opción que WeChat", señaló. - Acuerdo para TikTok - La prohibición de descarga anunciada el viernes también afectó a la popular aplicación de videos cortos TikTok, utilizada por 100 millones de personas en Estados Unidos. Pero esta última resolución se pospuso la noche del sábado hasta el 27 de septiembre luego que TikTok llegara a un acuerdo sobre la gestión de sus actividades en Estados Unidos con Oracle y Walmart que recibió el visto bueno del presidente Donald Trump.El acuerdo anunciado el sábado aún no ha sido finalizado por las empresas involucradas ni aprobado por el Comité de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Comercio justificó su decisión de prohibir Wechat estimando que "el Partido Comunista de China ha demostrado que tiene los medios y la intención de utilizar estas aplicaciones para amenazar la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos". También dijo en un decreto a principios de agosto que WeChat estaba recuperando "los datos de los visitantes chinos a Estados Unidos (...), lo que permite al Partido Comunista Chino espiar a los ciudadanos chinos que puedan estar disfrutando de los beneficios de una sociedad libre por primera vez en su vida". Para la jueza Beeler, sin embargo, la evidencia de una amenaza a la seguridad nacional vinculada específicamente a WeChat "es modesta". Pekín había reaccionado enérgicamente a las amenazas de prohibir las descargas de TikTok y WeChat denunciando el sábado "la intimidación" de Estados Unidos y estableciendo un mecanismo que le permitía restringir las actividades de empresas extranjeras. Tras elaborar una "lista de entidades no confiables", cuyos nombres no se han hecho públicos, Pekín planteó la posibilidad de definir sanciones que van desde multas hasta la restricción de actividades y el ingreso de equipos y personal a China.bur-jum/cjc/dg/yow -------------------------------------------------------------