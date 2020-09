"La Bestia" Bastianini suma su tercera victoria de la temporada

El italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex). EFE/EPA/PASQUALE BOVE

Madrid, 20 sep (EFE).- El italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex) se adjudicó su tercera victoria de la temporada al imponerse en la segunda carrera de las dos que se tuvieron que realizar en el Gran Premio de Emilia Romagna de Moto2 en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, al aparecer la lluvia durante la primera de ellas.

En la segunda, a sólo diez vueltas, Bastianini sorprendió a todos sus rivales para lograr una pequeña ventaja que supo mantener con habilidad hasta el final, a pesar de los esfuerzos de su compatriota Marco Bezzecchi (Kalex) y el inglés Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) intentando, sin éxito, darle alcance.

El italiano Luca Marini (Kalex), cuarto, sigue siendo el líder del mundial ahora con cinco puntos de ventaja sobre su compatriota Enea Bastianini.

Jorge Navarro (Speed Up) fue el mejor español de la categoría, al caer Xavier Vierge "tocado" por el alemán Marcel Schrotter (Kalex), cuando luchaba por la tercera posición, en la séptima plaza.

Los últimos entrenamientos libres de Moto2 también resultaron muy accidentados al sufrir sendas caídas algunos de los favoritos de la categoría como los italianos Luca Marini (Kalex) y Marco Bezzecchi (Kalex), además del japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), uno de los que más daños se hizo y al que se pudo ver con una ostensible cojera que le obligó a usar muletas para subirse y bajar de la moto, y el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), lo que podía condicionar su rendimiento posterior en la carrera.

Quizás por ese motivo en la salida tanto Marini como Bezzecchi se dejaron sorprender por el español Xavier Vierge (Kalex), con Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex) en la cuarta plaza y con el español completando líder el giro inicial mientras Bezzecchi se tenía que ir largo a final de recta al llegar muy colado, lo que permitió que le superasen hasta tres rivales, si bien recuperó terreno rápidamente.

Vierge intentó consolidar su liderato con un fuerte ritmo al que contestó Bastianini, que se puso tras su estela y que incluso lo llegó a superar en algunos puntos de la segunda vuelta, pero Luca Marini, el mejor de entrenamientos, no estaba dispuesto a dejarse sorprender y recuperó la segunda plaza.

Poco después, en la cuarta vuelta, comenzaron a ondear las primeras banderas de lluvia sobre el trazado de Misano Adriático, aunque inicialmente Dirección de Carrera no adoptó ninguna decisión, si bien el líder de la carrera, Xavier Vierge, empezó a levantar la mano una vuelta más tarde, pero sin aflojar lo más mínimo en un momento que aprovechó Enea Bastianini para asumir el liderato e intentar sorprender a todos sus rivales en ese momento de indecisión.

En la séptima vuelta se produjo lo esperado, apareció la bandera roja y Dirección de carrera optó por parar la misma para evitar riesgos mayores cuando el líder era Bastianini por delante de Marini y Vierge. Se estableció el nuevo orden de salida en función del resultado en la sexta vuelta y con una distancia para la misma de diez vueltas.

Cuando se iba a dar la segunda salida, con todos los pilotos montando nuevamente neumáticos de seco, comenzó a llover nuevamente y todos los pilotos comenzaron a señalar hacia el cielo, lo que obligó a Dirección de Carrera a retrasar esa segunda partida hasta que se aclarase un poco la situación y volver a la competición para completar sólo diez vueltas.

Luca Marini no se dejó sorprender por nadie en la segunda salida y salió primero, perseguido por Enea Bastianini y Xavier Vierge, que en apenas cuatro curvas consiguió ponerse líder de una corta carrera que apenas iba a tener diez vueltas, mientras que el líder del mundial cometía un pequeño error y era superado también por el alemán Marcel Schrotter (Kalex) y el español Jorge Navarro (Speed Up).

Pero Bastianini vio clara la oportunidad en una carrera tan corta y superó a Vierge para tirar con fuerza aprovechando las ventajas del neumático más blando trasero que todos habían montado para esta segunda carrera y conseguir abrir un hueco respecto a sus perseguidores de casi un segundo en apenas una vuelta.

"La Bestia" Bastianini había dinamitado la carrera en apenas dos vueltas, perseguido por Vierge, que a cinco vueltas del final le tocó el alemán Marcel Schrotter y acabó por los suelos, Marini, Bezzecchi, Navarro y Lowes.

Bastianini mantuvo el liderato de la carrera, perseguido por Bezzecchi y Lowes, que intentaron cazar al escapado en las vueltas finales sin conseguirlo.

Con Navarro séptimo, superado en la última vuelta por el británico Jake Dixon (Kalex), Héctor Garzó (Kalex) fue undécimo, con Arón Canet (Speed Up), decimotercero, Marcos Ramírez (Kalex), decimoséptimo, Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), justo tras él, decimoctavo, y Edgar Pons (Kalex), vigésimo.

Juan Antonio Lladós