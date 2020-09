Johnny Deep presenta su película en San Sebastián

20/09/2020 JOHNNY DEEP EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 20 (CHANCE)



Johnny Depp ha llegado a San Sebatián para presentar la película 'Crock of Gold - A few rounds with Shane Macgowan' en la que ha sido el productor y lo ha hecho por la puerta grande. Es uno de los actores más importantes de Hollywood y aunque no ha tenido el recibimiento que hubiese soñado, ha sido muy esperado. Y es que por las medidas de seguridad impuestas por el Covid, el actor no ha sido recibido entre oleadas de fans, como siempre ha estado acostumbrado.



No es la primera vez que el actor de 'Piratas del Caribe' acude a San Sebastián, ya que en 1998 ya estuvo allí. Sin duda se trata de un día inolvidable para él, ya que la presentación de su película va a dar mucho de qué hablar.



Llegó el sábado por la noche. Varias decenas de seguidores se acercaron hasta las inmediaciones del hotel donde se alojaba para poder ver a su ídolo, pero como no podía ser de otra manera, la Ertzaintza hizo su trabajo y les alejó para cumplir con el protocolo del Coronavirus.



Hoy, el actor ya ha posado en el photocall y se ha dejado ver de lo más sonriente posible. Eso sí, la mirada tapada por sus inconfundibles gafas de sol, boina y su look casual con camiseta, camisa y chaqueta.