Italia.- Italia celebra este domingo un referéndum sobre la reducción de parlamentarios de la Cámara y el Senado

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Los colegios electorales italianos han abierto este domingo a las 7.00 horas para que los más de 46,6 millones de italianos que están convocados a las urnas en esta jornada y en la del lunes para votar en el referéndum constitucional sobre la reducción del número de escaños en la Cámara de Diputados y el Senado del país.



De forma paralela, más de 18,5 millones de ciudadanos votarán en las elecciones regionales del Valle de Aosta, Véneto, Liguria, Toscana, Marcas, Campania y Puglia; las municipales, que se celebran en más de mil localidades; y suplementarias para elegir a senadores en Véneto y Cerdeña.



La reducción del número de parlamentarios era una de las grandes reivindicaciones del Movimiento 5 Estrellas (M5S). La medida, que plantea reducir de 630 a 400 los miembros de la Cámara de Diputados y de 315 a 200 los del Senado, fue aprobada en octubre por amplia mayoría, pero acto seguido los críticos de la reforma movieron ficha para tratar de someterla a referéndum.



Según 'La Repubblica', el referéndum se saldará a favor del 'sí' a la reducción. El 97 por ciento del Parlamento ya votó a favor del recorte y la opinión pública parece convencida del mismo. No obstante, durante las últimas semanas, han reaparecido las posiciones que defienden el número actual de parlamentarios.



Este tipo de referéndum no requiere quórum y, por lo tanto, ganará la opción que más consensos recoja, independientemente de la participación, si bien se espera que esta pueda verse afectada por la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19.



VOTACIÓN MARCADA POR LA PANDEMIA



Para votar, además del documento de identidad y la cédula electoral, será obligatorio llevar mascarilla. Además, según informa 'Il Corriere della Sera', no será posible acudir a los centros de votación con una temperatura corporal superior a los 37,5 grados o si se padecen síntomas compatibles con la COVID-19.



Entre las directrices adoptadas para desarrollar la votación de manera segura en el marco de la pandemia, que ha dejado en el país más de 296.000 contagiados y 35.600 fallecidos, destaca la obligatoriedad de desinfectarse las manos antes de ingresar en los colegios y antes de recibir la papeleta electoral.



Los votantes también tendrán que mantener una distancia de un metro entre sí, que tendrá que aumentar hasta los dos metros cuando tengan que retirarse la mascarilla para ser identificados. No obstante, el Ministerio del Interior ha emitido advertencias en contra de las colas y las aglomeraciones.



En el caso de aquellos que se encuentren en cuarentena o hayan dado positivo en COVID-19, un empleado electoral provisto de traje protector y las medidas de seguridad pertinentes recogerá su voto en el domicilio del votante. La modalidad de voto en el domicilio tenía que solicitarse antes del 15 de septiembre.



Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 23.00 horas. El lunes, se abrirán a las 7.00 horas y se cerrarán a las 15.00. El recuento comenzará primero con las papeletas del referéndum y continuará con el de las elecciones regionales. En el caso de las municipales, comenzará el lunes a las 9.00 horas.