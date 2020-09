Irán.- Irán dice que EEUU se ha quedado solo y que si cumple con sus amenazas habrá una "seria reacción" de Teherán

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Gobierno iraní ha defendido este domingo que Estados Unidos se ha quedado solo en su anuncio de que ha reintroducido las sanciones impuestas por la ONU a Irán y, tras calificar la acción de infundada, ha dejado claro que si cumple con sus amenazas se topará con una "seria reacción" por parte de Teherán.



"El secretario de Estado sabe que su afirmación sobre la reintroducción de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU es infundada y nula y no tiene ningún efecto legal", ha subrayado el Ministerio de Exteriores en un comunicado. Pese a ello, "ha amenazado e intimidado a otros países con imponer sanciones contra ellos, lo cual es la mejor prueba de que Estados Unidos reconoce su fracaso en el Consejo de Seguridad", ha añadido el departamento que dirige Mohamed Javad Zarif.



Para Teherán la política de máxima presión de Estados Unidos sobre Irán y el hecho de que ahora haya optado por amenazar e intimidar a otros países "es una gran amenaza para la paz y la seguridad internacional y una amenaza sin precedentes para la ONU y el Consejo de Seguridad".



Así, ha denunciado que está ejerciendo una "actitud matona y canalla" de forma abierta y "burlándose de todos los principios del Derecho Internacional y la Carta de la ONU".



Además, según informa la agencia Fars, Teherán ha dejado claro que "si Estados Unidos, directamente o con la cooperación de algunos de sus aliados, hace algún movimiento en línea con estas amenazas, se enfrentará a una seria reacción y será el responsable de todas sus peligrosas consecuencias".



Previamente, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Said Jatibzadé, también ha criticado la actitud intimidatoria adoptada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y ha subrayado que "Estados Unidos ha optado por ponerse de lado equivocado de la historia y olvidado sus responsabilidades".



EEUU DEBE VOLVER A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL



"El mensaje de Teherán a Washington es claro: volved a la comunidad internacional y vuestras promesas y dejad de intimidar. Entonces, la comunidad internacional os acogerá de vuelta", ha sostenido el portavoz iraní, según las agencias de noticias estatales.



"El hecho de que Estados Unidos esté tan aislado en el centro de su reivindicación demuestra hasta qué punto la potencia de Washington está vacía", ha añadido, destacando que "el mundo está cambiando y debido a las políticas cortas de mira de (Donald) Trump y sus aliados, Estados Unidos serán sus primeras víctimas".



"La afirmación por parte de Washington de que las sanciones internacionales contra Irán están de nuevo en vigor es infundada e inefectiva", ha insistido el portavoz, remitiéndose al hecho de que Alemania, Francia y Reino Unido ya han reconocido que Estados Unidos no puede dar este paso. "Las acciones de Estados Unidos solo han traído inseguridad, guerra, violencia y derramamiento de sangre al mundo", ha remachado Jatibzadé.



Este sábado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que Estados Unidos volvía a imponer a Irán las sanciones de la ONU después de que el Consejo de Seguridad rechazara extender el embargo de armas impuesto contra Teherán, y amenazó con "consecuencias" a los países miembros del organismo en caso de incumplimiento de las mismas.



En un comunicado, Pompeo ha especificado que las sanciones se reimponen en virtud de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU ya ha explicado que también se adoptan debido a que Irán no ha cumplido con sus compromisos en virtud de acuerdo sellado.