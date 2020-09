Irán.- Guterres descarta que la ONU asuma las sanciones contra Irán retomadas por EEUU

20/09/2020 El secreatrio general de la ONU, António Guterres. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha indicado que el organismo no va a tomar medidas contra Irán en la línea que ha solicitado Estados Unidos porque no hay consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU. POLITICA NACIONES UNIDAS



El secretario general de la ONU, António Guterres, ha indicado que el organismo no va a tomar medidas contra Irán en la línea que ha solicitado Estados Unidos porque no hay consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU.



"La mayoría de los miembros de Consejo de Seguridad escribieron al presidente del Consejo que la carta (presentada por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo), no es una notificación de acuerdo al punto 11 de la resolución del Consejo 2231. El presidente del Consejo de Seguridad han indicado que no tienen capacidad para emprender acción alguna en este tema", explica Guterres en una misiva a la que ha tenido acceso la agencia de noticias rusa Sputnik.



Así, "en estas condiciones hay incertidumbre si realmente fuera iniciado el proceso explicado en el punto 11 de la resolución 2231", el proceso de restablecimiento de las sanciones de la ONU contra Irán.



En julio de 2015, Irán y seis potencias internacionales --Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Alemania-- firmaron el llamado Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC), por el que Irán aceptaba limitar su programa nuclear y certificar sus fines pacíficos a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.



Sin embargo, in mayo de 2018, Washington rompió unilateralmente el pacto y activó sanciones contra Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares. Un año después, Irán comenzó a recortar gradualmente el cumplimiento de sus compromisos nucleares ante la falta de avance con el resto de los países para contrarrestar las restricciones norteamericanas.



El 20 de agosto pasado, Estados Unidos notificó al presidente del Consejo de Seguridad que Irán incumple sus obligaciones en el marco del acuerdo nuclear, con lo que Washington considera que se activa la reimposición de las sanciones previas a partir de las 0.00 horas del 20 de septiembre. Washington también amenazó con "consecuencias" a otros países miembros de la ONU, si se niegan a cumplir con estas sanciones.



La resolución 2231 establece que el Consejo de Seguridad de la ONU, una vez recibida la notificación de un Estado participante sobre un incumplimiento significativo del PIAC, someterá a votación una resolución para confirmar el levantamiento de las sanciones.



Si dicha resolución no se ha aprobado en los 30 días siguientes a la notificación, volverán a aplicarse las disposiciones de las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad.