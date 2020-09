Irán.- EEUU reimpone las sanciones de la ONU contra Irán y amenaza con "consecuencias" en caso de incumplimiento

20/08/2020 Mike Pompeo POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL ANNA MONEYMAKER - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONT



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha reimpuesto este sábado las sanciones de Naciones Unidas contra Irán, después de que el Consejo de Seguridad rechazara extender el embargo de armas impuesto contra Teherán, y ha amenazado con "consecuencias" a los países miembros del organismo en caso de incumplimiento de las mismas.



Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que ha explicado que el país norteamericano también da este paso debido al "fracaso" de Irán en el cumplimiento de sus compromisos con el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), el acuerdo nuclear firmado en 2015.



En un comunicado, Pompeo ha especificado que las sanciones se reimponen en virtud de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, la resolución que respaldó el acuerdo nuclear de 2015.



Además del embargo de armas, que concluye el 18 de octubre, las sanciones incluyen restricciones como la prohibición de que Irán participe en actividades relacionadas con el enriquecimiento de uranio, la prohibición de desarrollar misiles balísticos y sanciones relacionadas con la transferencia de tecnología nuclear o de misiles.



"Estados Unidos espera que todos los Estados miembro de la ONU cumplan plenamente con sus obligaciones de implementar estas medidas", ha señalado, al tiempo que ha avisado de que, si no se cumplen, el país "está preparado" para "imponer consecuencias y garantizar que Irán no obtenga los beneficios de actividades prohibidas por la ONU".



Por último, Pompeo ha asegurado que Estados Unidos anunciará "una serie de medidas adicionales" para "fortalecer la implementación de las sanciones y responsabilizar a los infractores".



"Nuestra campaña de máxima presión sobre el régimen iraní continuará hasta que Irán alcance un acuerdo integral con nosotros para frenar sus amenazas y deje de propagar el caos, la violencia y el derramamiento de sangre", ha prometido.



Pompeo entregó oficialmente el pasado 20 de agosto la petición al Consejo de Seguridad de la ONU de extender el embargo de armas impuesto contra Irán, vigente durante 13 años, a pesar de que ningún miembro tenía intención de apoyar la prórroga solicitada. Finalmente, el Consejo de Seguridad de la ONU declinó emprender medidas ante la falta de consenso en el organismo.



En la carta, Estados Unidos insistió en que Irán no cumple con sus obligaciones en el marco del acuerdo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya sugirió la posibilidad de imponer sanciones a Irán a través de una cláusula del PAIC por la que los países firmantes gozaban de la potestad de amonestar a Teherán si percibía que incumplía sus obligaciones adquiridas con el pacto.



De un tiempo a esta parte, Irán se ha ido desvinculando de sus compromisos tras acusar a la Unión Europea de falta de apoyo frente a la reanudación de las sanciones norteamericanas que comenzó cuando Trump decidió retirarse del acuerdo en 2018. En este sentido, Irán, la UE y otros países del Consejo de Seguridad han señalado que Washington carece de legitimidad alguna para solicitar este tipo de medidas dado que abandonó el acuerdo en 2018.



Pese a la retirada de Estados Unidos del acuerdo, el resto de firmantes --Irán, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania-- mantuvieron su compromiso con el mismo.