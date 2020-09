Irán.- EEUU critica el "ridículo apego" de las potencias europeas al acuerdo nuclear con Irán

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha cargado este domingo contra las potencias europeas por su "ridículo apego" al acuerdo nuclear de 2015 después de que éstas anunciaran que no apoyarán a Estados Unidos en su intención de reimponer las sanciones a Irán.



"Los europeos que no se han sumado a nosotros en esto sabe que tenemos razón. Nos dicen en privado que no quieren que vuelva a haber compras de armas", ha apuntado Pompeo en declaraciones a Fox News. "Están muy preocupados por la compra de armas", ha subrayado.



Además, ha reprochado a Europa que no proponga una alternativa a las sanciones para impedirlo. "No han movido un dedo. No han hecho lo que había que hacer" ni planteado una alternativa. "Espero que se sumen a nosotros. Espero que estén en el lugar correcto. Siguen comprometidos con este ridículo acuerdo nuclear que se firmó hace cinco años", ha argumentado.



Ahora Irán podrá comprar carros de combate, sistemas de defensa antiaérea. "En unas semanas podrían haberlo hecho", ha afirmado, en referencia a su denuncia del acuerdo.



Alemania, Francia y Reino Unido han publicado este domingo una declaración en la que destacan que la postura de Washington carece de "efecto legal", habida cuenta de que Washington se retiró en 2018 del acuerdo nuclear, una posición que comparte el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.



Hasta 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad han explicitado que no consideran que la acción de Estados Unidos tenga validez. "Es ilegítimo que Estados Unidos pida al Consejo de Seguridad invocar la cláusula de restitución" de las sanciones porque ya no es parte del acuerdo, ha explicado el embajador chino ante la ONU, Zhang Jun, en una misiva remitida el sábado al Consejo de Seguridad a la que ha tenido acceso Bloomberg.



El propio secretario general de la ONU, António Guterres, ha resaltado que no hay consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU. "La mayoría de los miembros de Consejo de Seguridad han explicado al presidente del Consejo que la carta (de Pompeo) no es una notificación de acuerdo al punto 11 de la Resolución 2231", ha subrayado.



RUSIA DESCARTA TAMBIÉN CONSECUENCIAS LEGALES



Rusia, otro de los países firmantes del acuerdo y el principal aliado de Irán en la escena internacional, también ha rechazado el paso dado por Washington. "Dar por restablecidas las resoluciones sobre sanciones en relación con Irán es confundir los deseos con la realidad", ha destacado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.



"Esperamos que los colegas estadounidenses se armen de coraje para encarar la verdad y dejen de pronunciarse en nombre del Consejo de Seguridad de la ONU", ha añadido el departamento que dirige Sergei Lavrov, subrayando que "las iniciativas y acciones ilegítimas de Estados Unidos no pueden, por definición, tener consecuencias legales para otras naciones, ni obligarlas a restringir una cooperación legítima con Irán".



Moscú considera que Estados Unidos "induce al engaño" a la comunidad internacional con su declaración de que se han reintroducido las sanciones de la ONU contra Irán y es "consciente de que no se corresponde con la realidad".



"El Consejo de Seguridad de la ONU no ha emprendido ninguna acción que reimponga las sanciones anteriores en relación con Irán", ha insistido el Ministerio de Exteriores ruso, según informa la agencia Sputnik, considerando que se trata de "un montaje para someter el Consejo de Seguridad a su política de 'máxima presión' contra Irán e instrumentalizar este organismo de autoridad".



"No ha funcionado", ha zanjado el Ministerio ruso, recalcando que la resolución 2231 sigue en vigor y todos los estados miembro deben cumplir con los compromisos que se derivan de la misma. "En vez de agravar la situación, Estados Unidos debería renunciar de inmediato a su política encaminada a destruir el acuerdo nuclear y socavar la resolución 2231", ha defendido Moscú.