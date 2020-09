Irán.- Berlín, Londres y París dicen que la reintroducción de sanciones a Irán por EEUU carece de "efecto legal"

Rusia también coincide en que las "acciones ilegítimas" de Washington no pueden tener consecuencias legales para otros países



Alemania, Francia y Reino Unido han advertido de que el anuncio de Estados Unidos de que ha vuelto a imponer a Irán las sanciones que en su día acordó el Consejo de Seguridad de la ONU pero posteriormente fueron retiradas carece de "efecto legal" habida cuenta de que Washington se retiró en 2018 del acuerdo nuclear.



En un comunicado conjunto, los tres países europeos que participaron en el acuerdo nuclear con Teherán han constatado que se cumplen 30 días de que Washington trató de iniciar el mecanismo para reactivar las sanciones contra Irán levantadas en 2015 y que el país abandonó el 8 de mayo de 2018 el pacto.



"Consiguientemente", han subrayado en su declaración conjunta, la notificación formulada por Estados Unidos y que se ha trasladado a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU "es incapaz de tener efectos legales".



De ello se deduce también, han agregado los tres países europeos, que "cualquier decisión y acción que se tomen en base a este procedimiento o su posible resultado también serán incapaces de tener ningún efecto legal".



APUESTAN POR PRESERVAR EL ACUERDO



Por último, Alemania, Francia y Reino Unido han expresado que mantienen su compromiso "con la plena implementación" de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 2231 por la que el acuerdo nuclear "fue respaldado en 2015". "Hemos trabajado sin descanso para preservar el acuerdo nuclear y seguimos comprometidos a hacerlo", han recalcado.



Este sábado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que Estados Unidos volvía a imponer a Irán las sanciones de la ONU después de que el Consejo de Seguridad rechazara extender el embargo de armas impuesto contra Teherán, y amenazó con "consecuencias" a los países miembros del organismo en caso de incumplimiento de las mismas.



En un comunicado, Pompeo ha especificado que las sanciones se reimponen en virtud de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU ya ha explicado que también se adoptan debido a que Irán no ha cumplido con sus compromisos en virtud de acuerdo sellado.



Rusia, otro de los países firmantes del acuerdo y el principal aliado de Irán en la escena internacional, también ha rechazado el paso dado por Washington. "Dar por restablecidas las resoluciones sobre sanciones en relación con Irán es confundir los deseos con la realidad", ha destacado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.



RUSIA DESCARTA TAMBIÉN CONSECUENCIAS LEGALES



"Esperamos que los colegas estadounidenses se armen de coraje para encarar la verdad y dejen de pronunciarse en nombre del Consejo de Seguridad de la ONU", ha añadido el departamento que dirige Sergei Lavrov, subrayando que "las iniciativas y acciones ilegítimas de Estados Unidos no pueden, por definición, tener consecuencias legales para otras naciones, ni obligarlas a restringir una cooperación legítima con Irán".



Moscú considera que Estados Unidos "induce al engaño" a la comunidad internacional con su declaración de que se han reintroducido las sanciones de la ONU contra Irán y es "consciente de que no se corresponde con la realidad".



"El Consejo de Seguridad de la ONU no ha emprendido ninguna acción que reimponga las sanciones anteriores en relación con Irán", ha insistido el Ministerio de Exteriores ruso, según informa la agencia Sputnik, considerando que se trata de "un montaje para someter el Consejo de Seguridad a su política de 'máxima presión' contra Irán e instrumentalizar este organismo de autoridad".



"No ha funcionado", ha zanjado el Ministerio ruso, recalcando que la resolución 2231 sigue en vigor y todos los estados miembro deben cumplir con los compromisos que se derivan de la misma. "En vez de agravar la situación, Estados Unidos debería renunciar de inmediato a su política encaminada a destruir el acuerdo nuclear y socavar la resolución 2231", ha defendido Moscú.