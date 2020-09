Irán advierte de que la medida de EE.UU. es "una amenaza" para la paz y la ONU

Pantalla con los precios de las divisas en una casa de cambio de Teherán.EFE/Marina Villén/Archivo

Teherán, 20 sep (EFE).- El Gobierno iraní aseguró este domingo que la medida unilateral de Estados Unidos para restablecer las sanciones internacionales contra Irán es "una gran amenaza" para la paz mundial y para la ONU, y advirtió con dar "una respuesta seria" en caso necesario.

"El enfoque del actual régimen estadounidense es una gran amenaza para la paz y la seguridad internacionales y una amenaza sin precedentes para la ONU y el Consejo de Seguridad", subrayó un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Según la nota, EE.UU. "no solo se está burlando de todos los principios del derecho internacional y de la Carta de la ONU, sino que también está desafiando abiertamente a la comunidad internacional mediante la intimidación".

El Gobierno de Trump dio en la medianoche del sábado al domingo unilateralmente por restablecidas todas las sanciones internacionales contra Irán que se levantaron con el acuerdo nuclear de 2015, y amenazó a los miembros de la ONU que se opongan.

Washington inició en agosto un procedimiento ante la ONU para restablecer esas sanciones pero la mayoría del Consejo de Seguridad -incluidas el resto de potencias con derecho de veto- consideran que EE.UU. no puede utilizar este mecanismo pues abandonó el pacto en 2018.

"La República Islámica de Irán enfatiza que si el propio EE.UU. o con la cooperación de sus pocos aliados toma alguna medida en línea con sus amenazas se enfrentará a una respuesta seria y será responsable de todas sus peligrosas consecuencias", alertó Exteriores.

Por otra parte, en una rueda de prensa, el portavoz de Exteriores, Said Jatibzadeh, calificó el anuncio de Washington sobre el restablecimiento de las sanciones contra Irán de "vacío, ilegal e ineficaz".

"EE.UU. está en el lado equivocado de la historia y ha olvidado sus deberes (...) El mensaje de Teherán a Washington es que debe regresar a la comunidad internacional y a sus propios compromisos y el mundo los aceptará", subrayó el portavoz.

En este sentido, advirtió que Washington "debería haber recibido el mensaje del mundo y reconocer que el mundo está cambiando y que EE.UU. será la primera víctima de este cambio debido a las políticas miopes de (el presidente, Donald) Trump y su círculo".

Los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido rebatieron hoy la decisión unilateral de Estados Unidos de restablecer todas las sanciones internacionales contra Irán, con el argumento de que Washington "se retiró del acuerdo el 8 de mayo de 2018 y por tanto no es parte ya de este mecanismo".

"Las decisiones o medidas que pueda adoptar en relación a ese proceso no tienen efectos legales", señalaron estos tres países en un comunicado conjunto.

EE.UU. abandonó el pacto nuclear, conocido como JCPOA en sus siglas en inglés, con el objetivo de forzar a Teherán a negociar un acuerdo más amplio, a lo que las autoridades iraníes siempre se han negado y hoy volvieron a hacerlo.

"El JCPOA ya se negoció, concluyó y firmó una vez y cualquier medida que busque romper ese sello significa el fin del JCPOA. Por eso pedimos a todos los países que respeten los axiomas de las relaciones internacionales y cumplan con sus compromisos legales", dijo Jatibzadeh.

El acuerdo nuclear limita el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, por lo que la retirada de EE.UU. en 2018 y su reimposición de sanciones a Teherán lo han dejado muy dañado, llevando a Irán a incumplir parte de sus compromisos.