India.- El Parlamento indio acerca el fin de los precios agrarios garantizados pese a las multitudinarias protestas

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Rajya Sabha o Senado indio ha aprobado este domingo dos leyes agrarias que suponen un paso hacia la eliminación de los precios mínimos garantizados con los que el Estado ofrece comprar las cosechas en el caso de no haber empresas del sector privado interesadas. La norma ha salido adelante a pesar de las movilizaciones de las organizaciones agrarias y del rechazo de la oposición, que denuncia defectos de forma en la tramitación



Las normas han sido aprobadas en el Senado por votación a viva voz pese a que la oposición asegura que no tenían votos suficientes para ello. "Esto no acaba aquí", ha afirmado el portavoz del Congreso Trinamool, Derek O'Brien, que ha denunciado el "asesinato de la democracia".



Cuando la Mesa del Senado se negó a realizar votación secreta, los diputados de la oposición se acercaron y rompieron el libro de normas de la cámara e intentaron hacerse con el micrófono del vicepresidente.



"Han hecho trampa. Han roto todas las normas del Parlamento. Es un día histórico en el peor sentido de la palabra. Han cortado la emisión de televisión para que el país no pueda ver. Han censurado RSTV. No hagáis propaganda. Tenemos pruebas", ha publicado posteriormente O'Brien en Twitter.



Tras la aprobación, el primer ministro, Narendra Modi, ha destacado el paso "histórico" para la agricultura india. "Felicidades a los agricultores por estas nuevas leyes que garantizan una transformación completa del sector agrario y empoderan a millones de agricultores", ha publicado en Twitter.



Incluso desde Akali Dal, un partido aliado de Modi, han emplazado al presidente indio, Ram Nath Kovind, a que "por favor, se posicione junto a los agricultores" y no promulgue con su firma las nuevas leyes, ya que "de lo contrario, jamás nos perdonarán", ha afirmado el dirigente de Akali Dal Sukhbir Singh Badal.



Además Singh Badal ha anunciado que revisarán sus relaciones con el Partido Bharatiya Janata (BJP) o Partido Popular Indio de Modi. "No permitas que Annadata (dios de la comida) se muera de hambre en los caminos. Por favor, intervenga en su favor", ha afirmado en un mensaje dirigido al presidente Kovind, que tiene potestad para devolver al Parlamento las leyes, pero solo una vez. Si vuelven a remitirle la norma, tendrá que promulgarla obligatoriamente.



La oposición denuncia que la nueva normativa beneficia a las grandes empresas frente a los agricultores, un sector fundamental de la economía india, ya que pone en riesgo el precio mínimo garantizado de compra instaurado por el Gobierno para evitar el derrumbe de la cotización de los productos agrarios.



Agricultores de toda India, pero en particular de los estados de Punyab y Haryana, en el norte del país, han denunciado que podrían tener pérdidas enormes y se han movilizado con manifestaciones y cortes de carreteras.



En cambio, el Gobierno argumenta que beneficia a los agricultores y facilita la venta de cosechas a grandes grupos, con lo que conseguirán mejores precios y eliminarán a los intermediarios tradicionales.