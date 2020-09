ICIJ filtra datos de implicación de grandes bancos en el flujo de dinero ilícito

Vista de una sucursal del JPMorgan Chase bank, el 6 de enero de 2014, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 20 sep (EFE).- Grandes bancos del mundo siguen presuntamente desafiando las enérgicas medidas contra el blanqueo de dinero pese a las advertencias y multas de las autoridades, según un extenso análisis de documentos secretos del Gobierno de EE.UU. divulgado este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por siglas en inglés).

El ICIJ aseguró en un amplio reportaje que los registros analizados de documentos filtrados estiman que los bancos globales JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon han seguido beneficiándose de jugadores poderosos y peligrosos.

Indica además que esa práctica ha continuado, incluso después de que las autoridades estadounidenses multaron a estas instituciones financieras por fallas anteriores en detener los flujos de dinero sucio.

De acuerdo con la investigación de 16 meses de duración, cuyos hallazgos principales publicó el ICIJ en su página, las agencias estadounidenses responsables de hacer cumplir las leyes de lavado de dinero "rara vez" procesan a los megabancos que infringen la ley.

También aseguran en su informe que las acciones que toman las autoridades apenas sí repercuten en la avalancha de dinero que fluye a través del sistema financiero internacional.

En algunos casos, -advierte el informe- los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de que funcionarios estadounidenses les advirtieran que enfrentarían procesos penales si no dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores o regímenes corruptos.

JPMORGAN, EL MÁS SEÑALADO

Asegura el análisis que JPMorgan, el banco más grande con sede en Estados Unidos, transfirió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según los documentos filtrados del Gobierno, conocidos como los Archivos de FinCEN.

El análisis del consorcio de periodistas mostró además, según el artículo, que el banco también procesó más de 50 millones de dólares en pagos durante una década para Paul Manafort, el exgerente de campaña del presidente Donald Trump.

Explican que el banco transfirió al menos 6,9 millones de dólares en transacciones de Manafort en los catorce meses posteriores a su renuncia a la campaña.

De acuerdo con el reportaje, en respuesta a las preguntas hechas al banco, el JPMorgan indicó que está legalmente prohibido hablar de clientes o transacciones, y en el mismo sentido contestó HSBC.

Los documentos filtrados incluyen más de 2.100 informes de actividades sospechosas presentados por bancos y otras firmas financieras en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU.

La agencia, conocida como FinCEN, es una unidad de inteligencia en el corazón del sistema global para combatir el lavado de dinero.

Explica que BuzzFeed News obtuvo los registros y los compartió con el Consorcio de Periodistas, que organizó un equipo de más de 400 reporteros de 110 organizaciones de noticias en 88 países para investigar el mundo de los bancos y el lavado de dinero.

"En total, los documentos identifican más de dos mil millones en transacciones entre 1999 y 2017 que fueron señaladas por oficiales de las instituciones financieras como posible lavado de dinero u otra actividad criminal, incluidos 514 mil millones de dólares en JPMorgan y 1,3 billones de dólares en Deutsche Bank.

Los informes de actividades sospechosas reflejan las preocupaciones de los organismos de control dentro de los bancos y no son necesariamente evidencia de conducta delictiva u otras infracciones destaca el artículo.

Los Archivos de FinCEN representan menos del 0.02 % de los más de 12 millones de informes de actividades sospechosas que las instituciones financieras presentaron ante esa agencia entre 2011 y 2017.

Las autoridades estadounidenses, que desempeñan un papel de liderazgo en la batalla global contra el lavado de dinero, han ordenado a los grandes bancos que reformen sus prácticas, los multó con cientos de millones e incluso miles de millones de dólares, y los amenazó con presentar cargos penales como parte de los denominados acuerdos de enjuiciamiento diferido, pero, según la investigación, esas tácticas "no han funcionado".

Igualmente indicó que el Departamento de Justicia se negó a responder preguntas específicas y que, a través de un comunicado, un portavoz de la división criminal indicó que "mantiene su compromiso de investigar y enjuiciar agresivamente los delitos financieros, incluido el lavado de dinero, donde sea que los encontremos".