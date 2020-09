Guillermo Arriaga:"Una de las peores violencias es la falta de oportunidades"

El escritor y cineasta mexicano Guillermo Arriaga ha expresado este sábado que una de las peores violencias que existe es "la falta de oportunidades" con la que en su país se castiga, sobre todo, a la población indígena. EFE/Ulises Ruiz Basurto/Archivo

Segovia (España), 19 sep (EFE).- El escritor y cineasta mexicano Guillermo Arriaga ha expresado este sábado que una de las peores violencias que existe es "la falta de oportunidades" con la que en su país se castiga, sobre todo, a la población indígena.

El ganador del Premio Alfaguara 2020 por su última novela, "Salvar el fuego", ha participado a través de videoconferencia en una conversación con el periodista y poeta Antonio Lucas en el marco del Hay Festival de Segovia, centro de España, después de que no haya conseguido desplazarse hasta este país por la crisis sanitaria.

Durante la charla, el novelista ha abordado algunos de los temas sobre los que versa su última obra, como el amor, la violencia o el racismo, y ha calificado este último de "la actitud humana más pendeja y estúpida que puede haber", además de "lo más deleznable" que puede llegar a hacer una persona.

En el caso de México, Arriaga ha señalado que esta problemática se ceba con los indígenas, quienes se enfrentan constantemente a insultos y falta de oportunidades por razón de su origen.

Se ha referido entonces a uno de los diálogos de su obra, en el que un personaje le dice a otro, a modo de consuelo, que al menos en México no hubo un genocidio de indígenas como en Estados Unidos.

Ante esta afirmación, su interlocutor le responde que en realidad se trata de "un genocidio por goteo, pero un genocidio, al fin y al cabo", según ha reproducido Arriaga.

El escritor ha precisado que este fenómeno no es exclusivo de su país, sino que ocurre en muchos otros lugares como en Australia o en Chile.

"Parece como si los europeos que los conquistaron quisieran repetir a diario a los pueblos originarios que fueron vencidos", ha reflexionado el autor.

Arriaga a menudo es más conocido por su faceta de guionista en películas como "Amores perros", "Babel", "21 gramos" y "Los tres entierros de Melquíades Estrada", dirigida esta última por Tommy Lee Jones, aunque fue escritor antes que cineasta.

Publicó su primera novela, "Escuadrón guillotina", en 1991 y también es autor de "Un dulce olor a muerte", "El búfalo de la noche", "El salvaje" y el libro de relatos "Retorno 201".

Su primera película como director, "The Burning Plain" (en España "Lejos de la tierra quemada") no se estrenó hasta 2008, después de realizar varios cortometrajes.

De vuelta a un análisis de su país, el mexicano ha afirmado que, en su opinión, todos los Estados tienen un momento "de quiebre", como en su día lo tuvo España con la guerra civil, cuando la violencia "brotó de manera explosiva" y es lo que sucede en México actualmente.

Se trata, a su juicio, de "una guerra civil escondida y oculta" en la que la violencia es ejercida a través del crimen organizado y que, en el fondo, no es más que "una lucha de clases".

Arriaga ha profundizado también sobre algunos elementos de su obra, la cual ha reconocido que, como siempre que crea, no tiene ni idea de "hacia dónde va" en el momento en que la escribe, razón por la que comenzó con la idea de hacer una novela corta de unas 120 páginas y está acabó teniendo más de 600.

En ella relata la historia de amor entre Marina, una coreógrafa de clase acomodada, casada y con tres hijos, y José Cuauhtémoc, un homicida condenado a 50 años de prisión.

El autor de esta trama ha explicado que uno de lo principales motivos por los que comenzó a escribir esta historia es porque recibió una carta de un preso brasileño que le confesó que su obra "El búfalo de la noche" era la favorita de los internos porque les hacía sentirse libres a pesar de estar encerrados.

Por ello sintió Arriaga el impulso de profundizar en esta cuestión, la "complicada" vida de los condenados en las cárceles, algunos de los cuales saben que morirán privados de libertad y sin poder ni siquiera decidir "con quién duermen ni cuándo se duchan", ha destacado el escritor.