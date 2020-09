20/09/2020 Fútbol/Primera.- Crónica del Real Sociedad - Real Madrid: 0-0. El Real Madrid se queda vacío en el Reale Arena Al campeón le falta fuelle en el empate sin goles ante Real Sociedad de menos a más en un partido con una parte para cada uno PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA DEPORTES GUIPÚZCOA PRENSA LALIGA



El Real Madrid se queda vacío en el Reale Arena



Al campeón le falta fuelle en el empate sin goles ante Real Sociedad de menos a más en un partido con una parte para cada uno



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid inició la defensa de su título en LaLiga Santander 2020-2021 con un empate sin goles este domingo en el Reale Arena ante la Real Sociedad, un encuentro con una parte para cada uno y en el que al conjunto madridista le faltó energía para dar continuidad a sus buenos 45 minutos iniciales.



Más de un mes después de su eliminación en la Liga de Campeones ante el Manchester City volvía a la acción el actual campeón liguero, dominador en el primer tiempo, aunque sin excesivo mordiente ofensivo, pero en más apuros ante la mejoría local en la segunda parte donde ya las fuerzas fueron fallando, sobre todo en los de Zinédine Zidane.



El francés sorprendió de inicio con la ausencia de Casemiro en el once para formar un doble pivote con Kroos y Modric, y la presencia de Odegaard en su vuelta a 'casa' como enganche con Benzema. El campeón se hizo pronto con el control del partido y obligó a la Real, superada e incapaz de salir de la presión, a meterse atrás, aunque Remiro no tuvo excesivos agobios.



El equipo madridista lograba desconectar a Merino, Oyarzabal y el joven Barrenetxea para que Courtois tampoco pasase apuros, pero le faltaba más tino en sus combinaciones cerca del área, mientras que Vinicius amenazaba por la izquierda con una noche complicada a Gorosabel a falta de más participación de Benzema y de Rodrygo por su costado.



Sin embargo, pese a su apabullante dominio, el Real Madrid sacó como premio principalmente saques de esquinas (6) o faltas laterales. En una de ellas, llegó la primera ocasión, con un remate de Sergio Ramos que tropezó contra Aihen Muñoz y que fue la primera de las buenas opciones que se vieron en el tramo final hasta el descanso.



Benzema tuvo dos buenas, sobre todo una tras un error de Remiro en la salida de balón. El '9' regateó al portero, pero luego no acertó y aunque la jugada fue anulada, de haber entrado el VAR la habría tenido que validar. La Real Sociedad también tuvo las suyas con Isak, pero Courtois neutralizó su mano a mano y luego el sueco disparó con mucha intención, aunque algo desviado.



SEGUNDA PARTE ABIERTA



Esta mejora de ambos a nivel ofensivo se trasladó a una segunda parte mucha más abierta y con un conjunto donostiarra mejorado. Barrenetxea, tras un buen pase de Oyarzabal, rozó el 1-0, y poco después se jugó la segunda amarilla en una entrada sobre Varane. Martínez Munuera no lo consideró y aplicó un criterio similar a otra acción de Mendy que también podría haber supuesto su segunda amonestación.



Con el partido en dos direcciones ya, Aritz Elustondo se cruzó a tiempo ante Benzema en la respuesta de un Real Madrid que había perdido ya el control y cuya presión ya no era tan efectiva. Eso provocaba que Oyarzabal entrase más en contacto con el balón para beneficio de los suyos y problemas para los de Zidane, más incómodos y menos incisivos.



Alguacil apostó entonces por dar la entrada a David Silva, de vuelta oficialmente al fútbol español diez años después, aunque el canario no pudo aportar en exceso, salvo un disparo que tapó Varane en el tramo final del choque. Su homólogo replicó con un triple cambio con Casemiro y Valverde por un Odegaard poco brillante y Modric para recuperar la fuerza perdida en el medio y, de forma sorprendente, el joven Marvin por un gris Rodrygo. No sería el único debut en el primer equipo ya que Arribas lo haría en el descuento, canteranos elegidos por delante de jugadores como Marcelo o Jovic.



De todos modos, al equipo madridista le faltó energía y los cambios tampoco surtieron efecto para desarmar la presión del conjunto local, aparentemente con más frescura y que también quedó algo más expuesto también ante la apertura de espacios. Sin embargo, las fuerzas eran ya justas y las tablas imperaron.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL SOCIEDAD, 0 - REAL MADRID, 0.



--ALINEACIONES.



REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel, Le Normand, Elustondo, Aihen; Guevara (González de Zárate, min.89), Merino; Portu, Oyarzabal (Bautista, min.74), Barrenetxea (Januzaj, min.74); e Isak (Silva, min.63).



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric (Valverde, min.69), Kroos; Rodrygo (Marvin, mi.69), Odegaard (Casemiro, min.69), Vinicius (Arribas, min.91); y Benzema.



--GOLES.



--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó a Barrenetxea (min.24) y Aihen (min.33), por la Real Sociedad, y a Mendy (min.29) y Carvajal (min.83), por el Real Madrid.



--ESTADIO: Reale Arena.