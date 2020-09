Fútbol.- Timo Werner: "Löw me aconsejó que fichara por el Chelsea"

LONDRES, 20 (dpa/EP)



El internacional alemán Timo Werner ha reconocido que su fichaje por el Chelsea se produjo también gracias a los consejos del seleccionador alemán Joachim Löw, según ha explicado el delantero de 24 años este domingo en el dominical 'Bild am Sonntag'.



"El seleccionador (Löw) encuentra muy interesante el proyecto que el Chelsea está poniendo en marcha aquí en Londres, y por eso me ha aconsejado que dé este paso", explicó al periódico.



El delantero de 24 años contó que había compartido con Löw sus ideas sobre los posibles candidatos que estaba barajando para sellar un compromiso y dijo que el entrenador de la selección alemana compartió en gran medida su opinión.



Werner cambió del Leipzig al equipo de Londres antes del inicio de la nueva temporada. Previamente, el jugador alemán había declinado firmar con el Liverpool dirigido por Jürgen Klopp. "Con el Chelsea vi que puedo jugar directamente y ser parte del equipo titular. Con este proyecto puedo crecer", explicó Werner. Aclaró que no sabía si Klopp entendía esta decisión.



"Puede que el Chelsea no esté en estos momentos a la altura de clubes como el Liverpool y el Manchester City, pero cuando se ven los jóvenes jugadores que hay aquí, se perfila el desarrollo hacia este objetivo y es absolutamente posible en los próximos años", indicó el goleador germano.



Además, aseguró que ayudan a su integración en el equipo algunos exprofesionales de la Bundesliga, así como sus compañeros alemanes Antonio Rüdiger y Kai Havertz. Cuando camina con ellos a través del campo de entrenamiento del Chelsea, "los jugadores dicen en broma: aquí viene la mafia alemana", dijo Werner riendo.