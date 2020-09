Fútbol.- La RFEF reitera la legalidad del primer gol del Celta ante el Valencia

20/09/2020 Imagen del VAR en el gol del Celta ante el Valencia DEPORTES RFEF



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha defendido este domingo la legalidad del primer gol del RC Celta ante el Valencia CF, que anotó el delantero Iago Aspas en la segunda jornada de LaLiga Santander, al entender que "no existía fuera de juego", y ha asegurado que el hecho de que las imágenes del VAR no se hayan podido ver por televisión fue "un error operativo".



En un comunicado conjunto con Hawk-Eye, empresa proveedora del VAR en España, el organismo federativo explicó que se analizaron, "como siempre", "todas las imágenes del partido y de la jugada en cuestión en la Sala VOR de forma inmediata" y tras ello se constató por medio de las imágenes y las líneas trazadas por el VAR "que no existía fuera de juego".



El incidente se produjo en el minuto 13 del duelo en Balaídos entre celestes y valencianistas, cuando el delantero gallego Iago Aspas recibió el balón en una jugada muy ajustada que revisó el VAR por posible fuera de juego. Sin embargo, el equipo VOR determinó que el tanto era completamente legal.



Además, la RFEF aseguró que por medio del Comité Técnico de Árbitros (CTA) puso en marcha "una investigación interna de los motivos por los que dichas imágenes que sí constaban y eran analizadas por el árbitro de VAR no pudieron verse en televisión durante la retransmisión del partido".



"Se ha constatado que fue un hecho aislado y totalmente ajeno a la propia RFEF, al tratarse de un error operativo de un técnico de la empresa que presta los servicios tecnológicos del VAR, el que propició que estas imágenes no llegaran a la productora, y consecuentemente, no se emitiesen por televisión", añade el escrito.



Por otra parte, la RFEF reiteró su "plena satisfacción con el rigor y la profesionalidad" de la empresa Hawk-Eye, "quien ha mejorado notablemente la medición del fuera de juego así como otros aspectos técnicos, a la vez que lamenta este fallo humano ocasional".



"Es objetivo común de la RFEF y de Hawk-Eye la búsqueda de la excelencia y por ello ambas entidades mantendremos esta misma semana las pertinentes reuniones con el fin de establecer las pautas adecuadas y que el servicio prestado sea cada día mejor", concluye.