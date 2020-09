Fútbol.- Courtois: "Nos ha faltado marcar, pero el gol va a llegar"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El portero del Real Madrid Thibaut Courtois ha asegurado tras empatar ante la Real Sociedad (0-0) en su estreno en LaLiga Santander que el problema fue no marcar, pero se ha mostrado convencido de que el gol "va a llegar".



"Hoy no ha llegado el gol, pero hay que mantener la portería a cero porque se vio tras el confinamiento que ganamos muchos partidos 1-0. El gol va a llegar, no tengo dudas", comentó en declaraciones en Movistar Plus.



Para el belga, el único 'pero' a su equipo fue la falta de acierto. "Hemos generado ocasiones, pero ha faltado meter ese gol. No hemos tenido ocasiones en contra, nosotros creamos peligro pero sin concretar en el área", aportó.



"Es el segundo partido de la temporada, hemos jugado con ritmo muy alto en la primera parte, buen fútbol. En el segundo tiempo nos ha costado más, con la pelota, en general hemos estado bien pero no hemos podido meter gol", aseveró en este sentido.



De ahí que recalque la importancia de ser un muro defensivo infranqueable. "Si no hacemos muchos goles, hay que mantener la concentración y no encajar gol. Porque tenemos jugadores de calidad, como Karim, que las enchufa bien", cerró.