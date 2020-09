Fenati se reencuentra con la victoria y Arenas cede tres puntos a Ogura

El italiano Romano Fenati (Husqvarna) se reencontró con la victoria, en el Gran Premio de Emilia Romagna de Moto3 en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático.EFE/EPA/PASQUALE BOVE

Madrid, 20 sep (EFE).- El italiano Romano Fenati (Husqvarna) se reencontró con la victoria, que no lograba desde 2017, al imponerse en un magistral final del Gran Premio de Emilia Romagna de Moto3 en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, en el que el español Albert Arenas (KTM), que fue cuarto, cedió tres puntos al japonés Ai Ogura (Honda), que acabó tercero en el podio.

El líder del mundial lo intentó hasta la última vuelta, en la que se puso líder en la curva nueve, pero luego no pudo frenar el ataque de sus rivales y acabó relegado a la cuarta plaza.

El japonés Tatsuki Suzuki (Honda), vencedor el año pasado en este mismo escenario y autor de tres mejores clasificaciones de entrenamientos en lo que va de temporada, fue la primera baja para la carrera de Moto3, tras sufrir una caída durante la clasificación oficial en la que se fracturó la muñeca izquierda y que le obligará a pasar por el quirófano y no podrá regresar a la competición, previsiblemente, hasta el Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans.

En la salida Tony Arbolino intentó salir rápidamente para ponerse al frente de la carrera y marcar su ritmo pero tras su estela se colocaron algunos de los principales favoritos de la carrera, entre ellos Raúl Fernández (KTM) autor del mejor tiempo de entrenamientos que no tardó mucho en ponerse líder, perseguido por el líder del mundial, Albert Arenas (KTM), que "bordó" su salida desde la segunda línea para evitar sorpresas e intentar escaparse en el primer tirón de los candidatos al triunfo.

Fernández comenzó a tirar con fuerza y el grupo se estiró muchísimo con los más rápidos de la categoría delante y nombres propios como los ya citados, además de Celestino Vietti (KTM), Romano Fenati (Husqvarna), Jeremy Alcoba (Honda), Kaito Toba (Honda), Jaume Masiá (Honda), Gabriel Rodrigo (Honda), Andrea Migno (KTM) o Ai Ogura (Honda).

Arbolino marcó la primera vuelta rápida de carrera en el segundo giro, con un ritmo mucho más rápido que el del fin de semana pasado, merced probablemente a las muchas jornadas de entrenamientos realizadas por todos los pilotos en este trazado, que cuenta además con mucha mayor adherencia por toda la goma dejada por los neumáticos de las distintas categorías.

En la cuarta vuelta el líder del mundial Albert Arenas pasa al frente de la clasificación con el claro objetivo de intentar imponer su ritmo y romper definitivamente una carrera en la que unos dieciséis pilotos de ellos seis con un pequeño corte por delante, se despegaron del resto del grupo principal.

Arenas se mantuvo firme al frente de la clasificación perseguido por Vietti, Fernández y Alcoba, todos ellos con unos metros de ventaja sobre un sexteto encabezado por Arbolino y Masiá.

En la séptima vuelta Celestino Vietti pasó a la acción y Dirección de carrera mostró a Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) y Alonso López (Husqvarna) la penalización de vuelta larga que debían cumplir por la sanción que se les impuso el pasado fin de semana y que condenaba sus pocas aspiraciones de lograr un buen resultado y que en el caso del madrileño poco importó pues cuando rodaba por la zona de vuelta larga se fue al suelo y tuvo que abandonar la prueba.

Al frente, Celestino Vietti se mantuvo firme, "escoltado" por Arenas, al que poco después le superó Jaume Masiá y en ese grupo se producía un curioso "efecto goma" que estiraba y compactaba a todos los pilotos que lo integraban en función de la zona del circuito por la que rodasen y al que llegaron tanto el surafricano Darry Binder (KTM) como el japonés Ai Ogura (Honda) y del que se "cayó" el italiano Dennis Foggia al tocarse con el español Jeremy Alcoba y que puso bajo investigación Dirección de Carrera pero que consideró una situación normal en la competición.

En el último tercio, en cabeza se quedaron once pilotos, con constantes escarceos entre todos ellos, si bien era Vietti el que mandaba, Gabriel Rodrigo tenía un susto serio que casi le "descabalga" de su moto al apurar en exceso su frenada en la curva ocho y llegar a tocarse con la moto del italiano, y Darryn Binder pasando y perdiendo posición casi de manera constante hasta que saltó por los aires en la curva de final de recta al entrar completamente colado a cinco vueltas del final.

A tres vueltas del final y cuando al japonés Ai Ogura le enseñó su equipo la pizarra con la palabra "attack", Albert Arenas pasó también a la acción y se puso a controlar a su rival en la clasificación provisional del mundial, en la que ambos están separados por cinco puntos.

La última vuelta resultó espectacular, con todos los pilotos buscando el hueco para sorprender a sus rivales, pero se impuso la veteranía de Romano Fenati, que ya ganó en este mismo escenario en 2017, por delante del joven Celestino Vietti y del "silencioso" Ai Ogura, quien sin hacer ruido llegó hasta el grupo de cabeza para hacer suyo el tercer peldaño del podio.

Jaume Masiá (Honda) acabó en la quinta posición, por delante de Raúl Fernández (KTM), y con Jeremy Alcoba (Honda) undécimo al ser sancionado con tres segundos por exceder los límites del circuito en la última vuelta. Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) fue decimoséptimo y dos puestos más atrás acabó Carlos Tatay (KTM).

Juan Antonio Lladós