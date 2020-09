20/09/2020 Europa.- Italia inmoviliza en Palermo el barco de rescate de migrantes 'Sea-Watch 4'. Las autoridades italianas mantienen inmovilizado desde este sábado en el puerto de Palermo, en Sicilia, el barco de rescate 'Sea Watch 4' que operan las ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y Sea Watch, lo que convierte a la embarcación en la quinta que ha seguido esta suerte en los últimos cinco meses. POLITICA EUROPA ITALIA INTERNACIONAL FUCARINI/FOTOGRAMMA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



En su última misión, el barco rescató a 354 personas --227 hombres y 98 menores no acompañados, mujeres y niños--.



En su última misión, el barco rescató a 354 personas --227 hombres y 98 menores no acompañados, mujeres y niños--. Según ha denunciado MSF en un comunicado, la decisión de las autoridades italianas "es de lo más reprensible dado que el barco recibió instrucciones de las autoridades maltesas de subir a bordo a más personas del barco de rescate 'Louise Michel'", que no podía mantener a las más de 200 personas que había rescatado.



Según ha explicado la jefa de operaciones de Búsqueda y Rescate de MSF, Ellen van der Velden, las autoridades italianas llevaron a cabo una inspección de once horas el sábado, una vez el barco arribó a puerto, de la que "salieron con infracciones suficientes para evitar que el bardo partiera del puerto de Palermo".



"Se nos acusa de salvar 'sistemáticamente' a persons, se nos critica por tener demasiados chalecos salvavida a bordo y se cuestiona el sistema de saneamiento", ha precisado. "Entretanto, la obligación de todo barco de ofrecer asistencia a las embarcaciones en peligro queda completamente desatendida", ha denunciado.



Con ello, según la responsable de MSF, las autoridades italianas "están jugando sucio, intentando incriminar y detener a las organizaciones humanitarias que no hacen nada más que intentar salvar vidas en el mar como estipula el Derecho Marítimo Internacional" y además lo hacen "con el asentimiento, si no el pleno respaldo, de los países europeos".



En su comunicado, MSF ha defendido que "el 'Sea-Watch 4' solo está en el mar por la ausencia de capacidad de búsqueda y rescate estatal en la frontera marítima más peligrosa del mundo".



En este sentido, la ONG ha defendido que la embarcación debe ser liberada "urgentemente para que pueda retomar su búsqueda y rescate, vitales en el Mediterráneo central", al tiempo que ha reclamado que cesen "los continuados ataques contra las ONG que intentan ofrecer asistencia a personas desesperadas".