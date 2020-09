El plan migratorio, un nuevo intento de terminar con las divisiones en la UE

Unos niños juegan en el nuevo campamento de Kara Tepe, en la isla de Lesbos, al que están siendo traslados los miles de refugiados que quedaron sin techo tras el incendio del campo de Moria. EFE/EPA/VANGELIS PAPANTONIS

Bruselas, 20 sep (EFE).- El nuevo plan migratorio y de asilo que la Comisión Europea presentará el próximo miércoles es la oportunidad de resolver un problema que divide desde hace años a la Unión Europea, entre los países de entrada de los flujos, que se sienten abandonados, y los que se niegan a acoger a solicitantes de asilo.

Lejos ha quedado la crisis migratoria de 2015, cuando llegaron a la Unión Europea casi 1,9 millones de migrantes, muchos huyendo de la guerra en Siria, y aunque el número de entradas ahora es muy inferior, 139.000 irregulares el año pasado según Frontex, el problema de la gestión migratoria en el bloque comunitario sigue generando tensiones.

Las imágenes del incendio la pasada semana del campamento de refugiados en Moria (Grecia), construido para 3.000 inmigrantes pero que albergaba a 12.000, recuerdan lo urgente que es para la UE encontrar una solución que ponga fin a las emergencias, que ahora se resuelven caso por caso, siempre con grandes dificultades.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo esta semana que el nuevo plan de Bruselas "abolirá el Reglamento de Dublín", la normativa que carga a los países del sur con el grueso de la responsabilidad, al establecer que es el Estado miembro de entrada el que debe hacerse cargo de las peticiones de asilo de los migrantes.

Las grandes líneas del plan consistirán en proteger las fronteras exteriores, combatir las mafias, impulsar los retornos y crear vías legales de entrada.

No se conocen sin embargo los detalles de la propuesta, de qué manera la Comisión pretende dar con un régimen más equilibrado y que pueda ser aceptado por todos, pero hay grandes expectativas sobre ese esperado plan.

¿HAY ESTA VEZ MÁS POSIBILIDADES DE TENER ÉXITO?

Carmen González, del Real Instituto Elcano, explica a EFE en conversación telefónica que hay varios factores que podrían hacer más fácil encontrar una solución en esta ocasión.

Por un lado, la reacción de la UE en los primeros meses de pandemia de coronavirus, y en particular el plan para la recuperación económica, ha llevado al "renacimiento del sentimiento europeo" y a la impresión de que en tiempos de crisis "necesitamos más Europa", también en la política migratoria.

Además, pese a que las cifras de llegadas son ahora muy inferiores a las de 2015, existe el riesgo de que la situación se salga de control y vuelvan a producirse nuevos flujos si no se resuelve el conflicto territorial en el Mediterráneo oriental, entre Turquía, Grecia y Chipre, que podría hacer saltar por los aires el acuerdo migratorio entre los Veintisiete y Ankara.

Los Estados miembros "son conscientes" de esa situación y ello puede llevar a muchos a aceptar "un reparto más solidario", considera esta experta.

El mero hecho de que la CE plantee "abolir" el Reglamento de Dublín "es alentador desde el punto de vista de España y de los países del Mediterráneo", considera.

"Significa que ha calado el mensaje de que los países, por el mero hecho de su situación geográfica, (...) no pueden estar condenados a ser los que se ocupan en exclusiva de los migrantes que llegan por vía marítima mientras el resto mira hacia otro lado, sin aceptar ninguna responsabilidad", señala González.

También para Stefani Weiss, del Bertelsmann Stiftung, hay más posibilidades ahora de llegar a un acuerdo, ya que "hay una creciente concienciación entre los Estados miembros de que campamentos de refugiados como Moria dañan la credibilidad de la UE, tanto a nivel interno como externo".

"La segunda cuestión es si una solución, que todos los Estados miembros podrán acordar, será humana", explica a EFE la misma experta, que confía en que la UE no opte por trasladar al exterior el problema, con la creación de campamentos para solicitantes de asilo en terceros países.

REFORZAR FRONTERAS

Para Weiss, la "aún enorme y persistente oposición a una cuota de reparto obligatoria para la recepción de refugiados entre los Estados miembros" llevará a Bruselas a descartar esa opción y a dar en su lugar prioridad a evitar que entren en la Unión quienes no tienen posibilidades de lograr una protección internacional.

Weiss cree además que el "mecanismo de solidaridad obligatoria" del que habla la Comisión, permitirá a los países de Visegrado -Polonia, República Checa y Eslovaquia- que encabezan la oposición a acoger refugiados, implicarse de otra manera en los esfuerzos.

"Hungría podría contabilizar su gasto en la valla fronteriza como una contribución a la solidaridad", augura esta experta.

IMPULSAR RETORNOS

Según datos de la Comisión Europea, cada año entre 400.000 y 500.000 extranjeros reciben la orden de abandonar la UE por haber accedido o permanecer en territorio europeo de manera irregular, pero solo el 40 % son efectivamente devueltos a su país de origen o al lugar desde donde viajaron hacia la UE.

"Los retornos son difíciles de lograr en muchos casos porque hace falta un acuerdo con el país de origen o de paso, que con frecuencia recibe poco a cambio de ese esfuerzo y a la vez muchas veces tiene interés en facilitar las salidas", explica González, que añade que la UE debe implicarse mucho más para conseguir una mayor cooperación con terceros países.

Weiss indica, por su parte, que Bruselas hará hincapié en las medidas para asegurar el retorno de los demandantes de asilo que sean rechazados.

"Lo que hemos oído hasta ahora es que quieren aumentar la presión sobre los países para que acepten a los migrantes cuya petición sea rechazada introduciendo una rígida política de visados" y a la vez se ofrecerá a los terceros países nuevos incentivos para animarles a admitir a sus ciudadanos.

"Está por ver" si esa combinación de medidas funcionará mejor que ahora, señala la experta.