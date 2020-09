El Mineiro de Sampaoli vence al Atlético Goiás y asume el liderato en Brasil

En la imagen, el técnico del Atlético Mineiro, el argentino Jorge Sampaoli. EFE/Yuri Edmundo/Archivo

Río de Janeiro, 19 sep (EFE). El Atlético Mineiro, bajo el comando del argentino Jorge Sampaoli, asumió este sábado como líder del Campeonato Brasileño al vencer por 3-4 al Atlético Goianiense y desplazar al segundo lugar al Internacional, derrotado por 1-0 en su visita al Fortaleza.

Con tres goles del delantero Keno y uno del atacante Nathan, el equipo Mineiro consiguió los tres puntos que lo dejan líder, con 21 enteros, seguido del Internacional, que queda provisionalmente en la segunda plaza con 20 unidades a la espera de los encuentros del domingo, donde puede caer aún más.

Los dirigidos por el argentino Eduardo Coudet pueden descender a la tercera posición, por diferencia de goles, si el Vasco da Gama que suma 17 puntos logra ganarle como visitante este domingo al Coritiba.

El encuentro entre el equipo Mineiro y el Atlético Goianiense fue dinámico, con un primer tiempo dando la ventaja al anfitrión y un complementario donde el equipo de Sampaolí mostró sus fortalezas.

El Atlético Goianiense, que bajó una posición y se ubica en décima segunda plaza, mostró desde un inicio el entusiasmo propio del anfitrión y abrió el marcador a los primeros minutos con una anotación del volante Oliveira.

El empate llegó con Keno, la estrella de la noche, que desde el comienzo del encuentro buscó llegar al arco pero solo consiguió su primera anotación a los 52 minutos con el cobro de un penalti.

La alegría de los mineiros se esfumó dos minutos después con un bonito gol marcado por el atacante Gustavo Ferrareis, que devolvió la esperanza al conjunto del estado de Goiás.

No obstante, el gol de Nathan en el minuto 59, con el que volvió a igualar el encuentro, empezó a descontrolar al equipo anfitrión, que recibió dos anotaciones más de Keno en tan solo quince minutos.

Sin embargo, los dirigidos por Wagner Mancini no desistieron y jugaron con garra hasta el final, cuando en el último minuto el zaguero Gilvan descontó con un gol inesperado.

En el encuentro disputado entre el Internacional y el Fortaleza, los dirigidos por el argentino Eduardo Coudet sufrieron este sábado su segunda derrota consecutiva, en un partido donde el "colorado" se opacó ante el equipo anfitrión y solo mostró algo de su fuerza en el tiempo complementario.

La primera parte del encuentro terminó en ceros y con un juego donde brilló la falta de entusiasmo, aunque un intento del volante Felipe a los 18 minutos del partido asustó al Internacional.

El equipo anfitrión mostró su nerviosismo desde el comienzo por la salida del defensa colombiano Juan Sebastián Quintero por una molestia en la pierna, pero las ganas de Felipe, que logró asegurar la victoria con un gol en el minuto 65, le devolvió la seguridad al Fortaleza que comenzaba a verse dominado por el Internacional.

Con el triunfo, el Fortaleza suma 15 puntos y sube a la octava plaza tras ascender dos posiciones.

En el tercer partido de este sábado, el Bragantino, equipo anfitrión, sorprendió al vencer al visitante Ceará por 4-2 y definir la disputa casi desde el primer tiempo.

Con goles del zaguero Leo Ortiz, el centrocampista Bruno Tubarao, el delantero Alerrandro y el volante Lucas Evangelista el club paulista marcó los resultados en un juego donde los dos equipos tuvieron chance.

Ortiz abrió el marcador a los cinco minutos tras una jugada iniciada por Claudinho, pero quince minutos después el Ceará igualó con un penalti de Vinicius que dejó quieto en el arco a Julio César.

El segundo del Bragantino llegó a los pocos minutos con un gol de Bruno Tubarao y el equipo paulista aseguró la ventaja a los 44 minutos con un lance directo de Alerrandro.

La definición llegó en el segundo tiempo, a los 61 minutos, con una elegante jugada de Evangelista que hizo entrar la pelota por encima del arquero del Ceará, Fernando Prass.

No obstante, el descuento lo consiguió el centrocampista Wesley al anotar el segundo gol del Ceará casi al final del partido.

Con el resultado, el Bragantino sube cuatro puestos y se ubica en la décima sexta posición y el Ceará cae a la décima con 13 enteros.