El exministro Bertrand se postula como aspirante presidencial de la derecha francesa

El exministro y actual presidente de la región de Hauts-de-France, Xavier Bertrand y su esposa, Emmanuelle Gontier. EFE/LUDOVIC MARIN / Archivo

París, 20 sep (EFE).- El exministro francés Xavier Bertrand se postuló este domingo como aspirante de la derecha a la presidencia del país en las elecciones de 2022, para lo que buscará el respaldo del exmandatario Nicolas Sarkozy.

Bertrand, actual presidente de la región Hauts-de-France (norte), lanzó hoy una ofensiva mediática con varias entrevistas en las que atacó al actual presidente, Emmanuel Macron, a quien define como un "liberal anglosajón" y con el que se esforzó en marcar distancia en asuntos como seguridad o inmigración, pese a que varios miembros del Gobierno son derechistas.

"Si Macron fuera de derecha, habría hecho de la seguridad una prioridad", afirma en una entrevista con el diario Le Parisien, en la que recalca que "no basta con ser un banquero de negocios" como el presidente "para ser de derecha".

"Yo soy el representante de una derecha social, popular", afirma Bertrand, quien asegura mantener su objetivo de reducir el apoyo al ultraderechista RN (heredero del Frente Nacional): "Cuando la gente tiene la sensación de que sus representantes les comprenden y les protegen ¿por qué votar a la extrema derecha?".

Ministro de Sanidad (2005-07) y de Trabajo (2007-2012, ya con Sarkozy en la Presidencia), Bertrand fue también secretario general de la UMP, la formación política creada por el presidente para desarrollar y promover sus políticas.

Ese partido mutó posteriormente a Los Republicanos (LR), pero Bertrand dejó esa formación en 2017 y hoy aseguró, en la radio Europe 1, que no piensa volver.

Sin embargo, sí afirmó que piensa reunirse próximamente con Sarkozy para buscar su respaldo a su idea de ser el candidato presidencial de la derecha francesa.

Dentro de esta toma previa de posiciones de cara a las presidenciales de 2022, la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, no excluyó ser candidata en una entrevista publicada el pasado jueves, aunque insistió en que "no hay que quemar etapas".