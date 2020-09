El chileno Niemann mantiene sus opciones de estar entre los 10 mejores

En la imagen, el chileno Joaquin Niemann durante la tercera ronda del US Open 2020, el 19 de septiembre de 2020. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Mamaroneck (Nueva York, EE.UU.), 19 sep (EFE).- El joven golfista chileno Joaquín Niemann volvió a ser el mejor latinoamericano al concluir la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos con tarjeta de 72 golpes (+2) y sumó 213 (+3).

Niemann, que subió un puesto, ahora ocupa el undécimo de la clasificación provisional, compartido con otros cinco jugadores, incluidos los estadounidenses Webb Simpson y Patrick Reed.

El jugador chileno de 21 años no comenzó bien el recorrido al hacer tres bogeys hasta que en el noveno hoyo logró el primer birdie.

Pero volvió a seguir con un bogey en el inicio de la segunda mitad del recorrido, aunque reaccionó con dos birdies y cuando se esperaba que pudiese terminar de manera positiva, en el último hoyo no tuvo sus mejores golpes de putt en el green y cometió el que fue su quinto bogey del partido.

A pesar del contratiempo, Niemann volvió a demostrar que su adaptación a las dificultades del Winged Foot Golf Club, en Mamaroneck (Nueva York), es buena y le da la opción en la cuarta ronda de acabar el torneo entre los 10 mejores.

Aspirar al título ya es un imposible dado que se encuentra a ocho golpes del líder, otro joven de 21 años, el novato estadounidense Matthew Wolf, que suma impactos (-5).

El colombiano Sebastián Muñoz, de 27 años, tuvo que vivir la frustración de ver como sus golpes largos no encontraban las calles de una manera limpia y luego en el green sus putts tampoco le favorecieron por eso perdió 17 puntos después de entregar tarjeta de 77 golpes (+7).

Muñoz sumó 222 impactos (+12) que lo relegaron al puesto número 51 de la clasificación provisional.

El golfista bogotano cometió ocho bogeys y apenas pudo hacer un birdie en lo que fue su peor registró desde que comenzó el jueves el torneo.

Tampoco le fueron bien las cosas al mexicano Abraham Ancer que acabó con tarjeta de 79 impactos (+9) y llegó a los 225 (15) para perder 12 puestos y bajar al 61 en la clasificación general.