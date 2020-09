EEUU.- Trump afirma haber dado "su bendición" al acuerdo entre TikTok y Oracle y paraliza la prohibición de su descarga

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que ha dado "su bendición" al acuerdo entre Oracle y la compañía ByteDance, propietaria de la red social TikTok, paralizando temporalmente la prohibición de su descarga en el país, que entraba en vigor este domingo.



"He dado al acuerdo mi bendición", ha dicho Trump a los periodistas, precisando que ha aprobado el acuerdo "conceptualmente". "Si lo hacen, está genial. Si no lo hacen, está bien también", ha agregado el mandatario.



El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha difundido un breve comunicado en el que confirma el retraso de la entrada en vigor de la prohibición de cualquier transacción con TikTok, emitida el viernes, "a la luz de los recientes acontecimientos positivos". En su lugar, la restricción entrará en vigor el domingo que viene.



El comunicado no hace referencia a WeChat, incluida en la orden del viernes. De acuerdo con este imperativo, Washington prohibía "cualquier provisión de servicios para distribuir o mantener las aplicaciones de WeChat y TikTok". Así, las tiendas digitales de Google (Play Store) y Apple (App Store) no podrán seguir permitiendo la descarga de dichas aplicaciones.



La compañía Oracle confirmó que ByteDance la ha elegido como "proveedor tecnológico de confianza" para continuar sus operaciones en Estados Unidos el pasado lunes.



En las últimas semanas, el Ejecutivo estadounidense ha instado a ByteDance a vender sus operaciones en el país o marcharse de él, argumentando que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional por sus vínculos con China y por la legislación sobre privacidad del país asiático.