Ecuador.- Líderes de la izquierda latinoamericana critican el veto al partido de Correa en las elecciones en Ecuador

Cristina Fernández de Kirchner, Luiz Inacio Lula Da Silva, José Mujica y Evo Morales están entre los firmantes



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Varios líderes de izquierda latinoamericanos han firmado una carta en la que afean a las autoridades de Ecuador el veto a participar en los próximos comicios de febrero a Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, acusado de corrupción. El documento está firmado por Cristina Fernández de Kirchner, Luiz Inacio Lula Da Silva, José Mujica y Evo Morales, entre otros.



"Expresamos nuestra honda preocupación por las decisiones adoptadas por las autoridades electorales ecuatorianas con el objetivo de proscribir a la agrupación política denominada Revolución Ciudadana, en la que participa el ex presidente Rafael Correa, junto a destacados dirigentes políticos ecuatorianos", han indicado.



La nota recuerda que "en los dos últimos años, les fue negada en tres ocasiones la autorización para obtener vida jurídica" a ese espació político y se instó al gobierno de Lenín Moreno a "respetar las normas nacionales e internacionales que aseguren la vigencia de la democracia efectiva" en la nación andina.



Ecuador estaría por ello incumpliendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA y la propia Constitución del país, según los firmantes. Todos esos estatutos "garantizan el derecho a la libre asociación, a la no discriminación y a la participación política de la ciudadanía".



VETO DEL CNE



El pasado martes 15 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) eliminó del registro de partidos políticos a Fuerza Compromiso Social, la agrupación en la que la Revolución Ciudadana había encontrado un espacio de participación para los comicios del año que viene.



"Esta eliminación se produce después de cuatro años que esa agrupación política fuera aprobada legalmente, después de haber participado en tres procesos electorales y dos días antes del período de inscripción de candidaturas. Cabe mencionar que, con el auspicio de Compromiso Social, dicha fuerza política obtuvo dos de las tres prefecturas o gobernaciones de mayor caudal electoral del país", recuerdan.



Asimismo, advierten de que aunque Revolución Ciudadana ha encontrado espacios en el partido Centro Democrático, desde el CNE se han producido declaraciones que apuntan a que no aceptarán las inscripciones de sus candidatos "bajo argumentos de preceptos legales inexistentes, los cuales consideran un quebrantamiento a la democracia". Así, el CNE margina a millones de ecuatorianos, "quienes expresaron voluntad de apoyar al proyecto de la organización de Correa".



La carta esta firmada por Cristina Fernández de Kirchner, Luiz Inacio Lula Da Silva, José Mujica, Ernesto Samper, Evo Morales, Fernando Lugo y excancilleres, como Celso Amorin, Jorge Taiana, David Choquehucanca, y Jose Miguel Insulsa.



El texto también lleva las rúbricas de otros expresidentes como Manuel Zelaya, Álvaro Colom, Tabaré Vázquez, Martín Torrijos, Salvador Sánchez Cerén y Leonel Fernández.