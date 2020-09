Directoras copan los premios del Festival Internacional de Cine de Toronto

Fotografía de archivo que muestra a la actriz estadounidense Frances McDormand. EFE/ Warren Toda/Archivo

Toronto (Canadá), 20 sep (EFE).- El filme "Nomadland", de la directora china Chloé Zao e interpretado por la actriz Frances McDormand, ganó este domingo el Premio del Público de la 45 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) que concluyó en la noche del sábado con la proyección de la serie de televisión "A Suitable Boy" de la directora india Mira Nair.

Tras "Nomadland", el público de TIFF eligió como mejores filmes de la 45 edición del festival canadiense, considerado como uno de los más importantes del mundo, las películas "One Night in Miami...", el debut como directora de la actriz Regina King, y "Beens", de la también directora Tracey Deer.

El Premio del Público al Mejor Documental fue a parar a "Inconvenient Indian", de la directora canadiense Michelle Latimer y el Premio del Público en el programa Midnigth Madness a "Shadow in the Cloud", de la directora Roseanna Liang.

Es la primera vez en los 43 años de historia del Premio del Público de TIFF que los tres filmes finalistas y el resto de los ganadores de los premios de la audiencia han sido dirigidos por mujeres.

También por primera vez en la historia del festival canadiense, una serie de televisión fue la encargada de cerrar TIFF.

"A Suitable Boy" es una adaptación de la novela de 1993 del mismo título de Vikram Seth producida por la BBC británica y ejecutada por la directora india Mira Nair ("Salam Bombay!", 1988, "Mosoon Wedding", 2001).

Los seis episodios de la serie, cada uno de casi una hora de duración y que se sitúan en la India poco después de su independencia del Reino Unido y la división del subcontinente asiático entre Pakistán e India, fueron proyectados en la noche del sábado en la sede de TIFF, TIFF Bell Lightbox.

También hoy, TIFF anunció que el premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine (Fipresci) al mejor film de la 45 edición del festival ha sido para "Beginning", de la directora georgiana Dea Kulumbegashvili.

Los tres jurados de Fipresci señalaron en un comunicado que el premio es para "un film que es un silenciosa tormenta valiente y refrescante y que refleja la condición de ser una mujer en Georgia, representado con maestría por Ia Sukhitashvili".

La 45 edición de TIFF ha sido una edición de trámite, reducida en tamaño y presencia por la pandemia de COVID-19.

El festival canadiense, considerado la tarjeta de presentación para las películas que quieren optar a los Óscar, ha proyectado este año 50 películas cuando habitualmente programa más de 320 largometrajes.

Una de las cinematografías más afectadas por la reducción ha sido el cine en español. Películas de países habituales como España, Argentina o Colombia no han hecho acto de presencia en esta edición del TIFF que sólo seleccionó este año dos películas mexicanas: "Nuevo orden", del director Michel Franco, y "Fauna", del mexicano canadiense Nicolás Pereda.

Las proyecciones para el público se han realizado en su inmensa mayoría en autocines y cines al aire libre mientras que los pases para la prensa y los profesionales del sector se han realizado de forma digital.

Y la ausencia de estrellas, Canadá impone una cuarenta de 14 días para todas las personas que llegan del extranjero, y de alfombras rojas han diezmado el interés de los medios de comunicación por la muestra.

El director artístico de TIFF, Cameron Bailey, señaló hoy en un comunicado que "la pandemia ha golpeado con dureza a TIFF y hemos respondido regresando a nuestra inspiración original: traer las mejores películas al público más amplio y transformar cómo la gente ve el mundo a través del cine".