Decenas de miles de manifestantes en Bielorrusia a pesar de la represión policial

SHOTLIST MINSK, BIELORRUSIA20 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: TUT.BYRESTRICCIONES: NO RESALE 1. Plano general de manifestantes marchando2. Plano general de manifestantes marchando3. Plano panorámico de manifestantes marchando MINSK, BIELORRUSIA20 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: TUT.BYRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 4. Plano general de policías saliendo de sus vehículos5. Travelling de un manifestante siendo arrestado6. Plano medio de un manifestante siendo arrestado7. Zoom in de un manifestante arrestado entrando en un vehículo policial MINSK, BIELORRUSIA20 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: ONLINER.BYRESTRICCIONES: NO RESALELOGO MUST REMAIN VISIBLE / MANDATORY ON-SCREEN CREDITNO CROPPING OR ZOOMING 8. Plano medio de manifestantes marchando9. Primer plano de manifestantes marchando10. Plano picado de manifestantes marchando11. Plano general de manifestantes marchando MINSK, BIELORRUSIA19 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: RFE/RLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEATTENTION: MANDATORY ON SCREEN CREDIT : "Radio Free Europe/Radio Liberty" 12. Travelling de policías deteniendo a mujeres13. Travelling de policías deteniendo a mujeres14. Travelling de la activista Nina Baginskaya siendo arrestada15. Zoom in de Nina Baginskaya en una furgoneta de la policía16. Travelling de policías deteniendo a mujeres17. Plano general de policías deteniendo a mujeres MINSK, BIELORRUSIA20 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: TUT.BYRESTRICCIONES: NO RESALE 18. Plano general de policías deteniendo a un hombre19. Plano general de policías deteniendo a una mujer20. Plano general de agentes junto a un vehículo policial21. Plano general de policías deteniendo a un hombre22. Plano general de policías deteniendo a un hombre23. Travelling de policías deteniendo a un hombre24. Plano general de policías deteniendo a un hombre