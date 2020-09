Cristian Castro, envuelto en la nostalgia da su primer concierto en pandemia

El cantante mexicano Cristian Castro. EFE/David Fernández/Archivo

Panamá, 20 sep (EFE).- El cantante mexicano Cristian Castro se cubrió de la nostalgia de sus melodías para vencer el pesar y la incertidumbre venidas con la pandemia, en su primer concierto en línea tras seis meses de encierro y alejamiento de los escenarios.

De la mano de un grupo de músicos y coristas que se dieron cita en un pequeño y cerrado salón de teatro en Burbank, California (EE.UU.), para acompañarlo en su espectáculo denominado "Cristian Castro...En tu casa", el artista agradeció a un contado grupo de invitados que fueron a verlo y le envió un "abrazo a distancia" a todos sus seguidores.

Impecablemente vestido de etiqueta, corbata gatito, pañuelo doblado en punta en el bolsillo, una discreta y casi imperceptible coleta, el hijo de los actores Verónica Castro y Manuel "El Loco" Valdés en algo más de dos horas fue desgranando un amplio repertorio de sus canciones románticas, muchas de ellas sobre rupturas amorosas y marcadas por la nostalgia.

"Le canto mucho a la nostalgia porque la necesito", se sinceró el cantante y también actor no bien daba comienzo a su presentación, que semejó una especie de concierto de cámara o desconectado, íntimo y de intensa conexión con su público.

Pero no sólo a la nostalgia, esta vez inspirado por la pandemia de la COVID-19 estrenó el tema "Cuando vuelva la vida" de la pluma de los compositores Enrique Santander y Alejandro Santander.

"Cuando vuelva la vida / Será un abrazo el agua en el desierto / Me entregaré a sentir cada momento / Y empezaré de nuevo a sanar mis heridas" /, dice parte de la letra de esta melodía.

El cantante afirmó que la pandemia "tiene a la gente mal de la salud y mal anímicamente", pero que igualmente "traerá cambios".

El concierto que se extendió hasta la madrugada de este domingo, también tuvo su momento religioso, no necesariamente católico como había prometido, cuando interpretó el tema "Yo te amo Dios", instante que aprovechó para soltar que "hablar de Dios es difícil, no soy el mejor para hacerlo, pero hoy lo necesitamos más que nunca".

Sin embargo, fueron sus más emblemáticos éxitos musicales románticos y remendados por la nostalgia y los rompimientos amorosos los que le pusieron el tono esperado a su presentación.

Así fueron desfilando melodías que ayudaron a forjar su carrera como cantante, entre ellas destacan las muy conocidas y populares "Amor", "Vuélveme a querer", "Azul", "Es mejor así", "Yo quería", "Lloran las rosas", "Si me ves llorar por ti", "Como dos tontos", entre otras.

También incluyó temas de su trilogía de álbumes en tributo a su compatriota, cantautor, músico y productor musical José y José, y también de Juan Gabriel, al que igualmente homenajeó con un disco en 2018.

Pero el punto crucial y momento más alto de su actuación vino con el tema que marcó por siempre su entrada en el mundo de la canción y el espectáculo: "No podrás" (1992).

Fue aquí que Castro, con una andadura que dio comenzó en 1992 con el primero de 17 álbumes musicales, titulado "Alma nueva" además de múltiples y variados premios y reconocimientos, se entregó al máximo cantando esta melodía que disfrutó como si estuviera machacando una nostalgia dolorosa y anclada.

"Con esta canción estrené mi carrera, es sobre un gran desamor pero me abrió (la puerta a) la gran dimensión del canto", expresó Castro, nacido en 1974 en Ciudad de México.

El artista, que se mostró satisfecho con la ejecución del grupo de músicos que le acompañó, especialmente con el coro de tres voces femeninas y una masculina, dijo que este primer concierto en línea fue para él "una experiencia diferente".

"Los veré en un mes, y le cantaré más canciones", se despidió el intérprete.