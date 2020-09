Carla Y Caritina Goyanes se despiden de su abuela, Nena Perojo

20/09/2020 CARLA GOYANES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 20 (CHANCE)



Carla Goyanes ha compartido la triste noticia del fallecimiento de abuela, Nena Perojo, por sus redes sociales: "Adiós abuela buen viaje! Te vamos a echar de menos pero has disfrutado de la vida hasta el u*ltimo momento. Te queremos. DEP". Y es que no hay noticia más triste que despedir a un ser querido. Con 99 años, la madre de Carlos Goyanes se ha marchado dejando un triste vacío en todos sus familiares. Fue suegra de Cari Lapique, así como de Marisol, a quien acogió en su casa cuando ésta se casó con Manuel Goyanes y empezaba su carrera artística.



Como no podía ser de otra manera, sus restos están en el tanatorio donde hemos podido ver como muchos familiares se han acerado hasta allí para dar el último adiós a Nena Perojo. En estas imágenes podemos ver a Carla Goyanes subida en el coche y a su hermana, Caritina Goyanes acudiendo a dar el último adiós a su abuela.



