Biden dice que Trump le falló a los boricuas tras el huracán como falló en la pandemia

En la imagen, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. EFE/EPA/DNCC/Archivo

Miami, 20 sep (EFE).- El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dijo este domingo que el presidente Donald Trump le ha fallado a Puerto Rico desde hace tres años, cuando el huracán María devastó la isla, de la misma manera que le ha fallado a todos los estadounidenses durante la pandemia de la COVID-19.

Cuando se cumplen tres años de la tragedia, que causó la muerte de cerca de 3.000 personas y una grave crisis de vivienda en la isla, el exvicepresidente aseguró que de ganar en las elecciones del próximo 3 de noviembre no tratará a los puertorriqueños como ciudadanos de "segunda clase", como asegura lo ha hecho el republicano.

"La manera en la cual Donald Trump falló después de María fue un precursor a su respuesta a la COVID-19: falló al preparar el país, falló en responder como un presidente y falló en proteger a los ciudadanos estadounidenses", manifestó el exvicepresidente de Barack Obama (2009-2017).

El demócrata se lamentó que tras el huracán, "la situación empeoró cuando muchos en la isla se quedaron sin electricidad, comida o agua, esperando por una ayuda que nunca llegó", enfatizó.

"Hoy, después de años de adversidad, miles siguen viviendo bajo toldos azules. Los niños siguen teniendo pesadillas, mientras las secuelas siguen persiguiendo a los sobrevivientes. Y una economía aún destruida ha forzado a muchos a dejar la isla y a sus familias", recordó.

En el mismo sentido se manifestó su fórmula a la Vicepresidencia, Kamala Harris, que en un editorial publicado en el diario Tampa Bay Times de Florida y el Nuevo Día de Puerto Rico recordó a las 2.975 personas que murieron tras el huracán.

"No me puedo imaginar el dolor, y la pérdida, por la que tantos puertorriqueños han pasado en estos tres años. Incluso hoy, muchas viviendas, escuelas y hospitales en la isla carecen de electricidad o necesitan ser reparadas", subrayó.

HOMENAJE DEMÓCRATA A PUERTO RICO

Los demócratas además lanzaron en este aniversario un anuncio bilingüe narrado y con música del cantante de origen boricua Marc Anthony, que rinde homenaje a los sobrevivientes de este desastre natural y a "la fortaleza del pueblo de Puerto Rico".

En "Prohibido Olvidar", que se emitirá en los estados de Florida y Pensilvania, el cantante implora a su audiencia que recuerde que el poder de construir un futuro mejor está en sus manos, en referencia a su participación en las elecciones, en las que Trump buscará su reelección.

"Jill y yo nos unimos a cada estadounidense que está lamentando la inmensa pérdida de Puerto Rico, y honramos la fuerza y resiliencia que ha sostenido a muchos durante estos años difíciles", expresaron Biden y su esposa en un comunicado.

Se lamentaron que el presidente Trump "solo ha empeorado el sufrimiento tras años de abandono y desprecio hacia Puerto Rico".

"Mientras familias y comunidades se unen, Donald Trump mintió sobre la asistencia, bloqueó la ayuda y se burló de los sobrevivientes. Trump culpó a la isla por las pérdidas", enfatizó Biden.

Subrayó que tendrá un plan para cada estadounidense, "incluyendo los tres millones en la isla".

Manifestó que luchará también por muchos boricuas que se desplazaron de la isla, la gran mayoría de ellos asentados en el centro de Florida, donde han superados los 1,3 millones.

Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.

A diferencia de los que viven en EE.UU., los puertorriqueños que residen en la isla no pueden votar en las elecciones presidenciales, pero sí pueden hacerlo en las primarias de los partidos.