Berlín, París y Londres rebaten a EEUU y recuerdan que dejó el pacto con Irán

Berlín, 20 sep. (EFE).- Los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido rebatieron hoy la decisión unilateral de Estados Unidos de restablecer todas las sanciones internacionales contra Irán, con el argumento de que Washington abandonó el pacto nuclear con Teherán.

Estados Unidos "se retiró del acuerdo el 8 de mayo de 2018 y por tanto no es parte ya de este mecanismo", apuntan los tres ministros, en un comunicado conjunto.

"Las decisiones o medidas que pueda adoptar en relación a ese proceso no tienen efectos legales", sostienen estos tres países.

El comunicado fue emitido después de que el gobierno del presidente Donald Trump diera anoche por restablecidas todas las sanciones internacionales contra Irán y avisó de que adoptará medidas, además de amenazar a los miembros de la ONU que se opongan.

"Nos mantenemos en nuestros objetivo de observar la autoridad e integridad del Consejo de Seguridad de la ONU", sostienen los ministros de estos tres países -el denominado E3-, donde asimismo expresan su compromiso con el acuerdo nuclear suscrito con Irán.

La decisión de EEUU de formalizó a través de un comunicado del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien recuerda que su país inició en agosto un procedimiento ante la ONU para restablecer todas las sanciones internacionales contra Irán.

Estas sanciones se levantaron a raíz del acuerdo nuclear suscrito en 2015 tras un largo proceso negociador, del que Washington se retiró en 2018 por considerar que Teherán no cumplía sus compromisos.

Una mayoría del Consejo de Seguridad, que hasta ahora no ha tomado ninguna medida al respecto, considera que EEUU no tiene derecho a utilizar este mecanismo.