Alemania.- Los sindicatos del sector público de Alemania anuncian paros para la próxima semana

POTSDAM (ALEMANIA), 20 (DPA/EP)



Los sindicatos del sector público alemán han convocado paros de advertencia para la próxima semana en algunas regiones del país, según ha anunciado el sindicato Verdi. Las escuelas infantiles podrían resultar afectadas.



A comienzos de semana se anunciarán los sectores concernientes para comenzar los paros el martes. El secretario general de Verdi, Frank Werneke, ha explicado que esta convocatoria se produce tras dos rondas de negociación en las que no hubo avances y ha achacado a la falta de respeto y reconocimiento a los trabajadores la ausencia de acuerdo. Por su parte, los representantes de las administraciones han argumentado que Werneke no ha llevado ninguna oferta a la mesa.



Los sindicatos reclaman un incremento del 4,8 por ciento en el salario con al menos 150 euros de aumento al mes. Sin embargo, las administraciones aseguran que no hay recursos debido a la pandemia.



Las negociaciones afectan a unos 2,3 millones de empleados federales y de ciudades incluidos en estos convenios colectivos. La tercera ronda de negociaciones está prevista para el 22 y 23 de octubre.