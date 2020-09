Alejandro Sanz presume de pareja en el Festival de San Sebastián

19/09/2020 RACHEL VALDÉS Y ALEJANDRO SANZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 20 (CHANCE)



Alejandro Sanz se ha dejado ver por el Festival Internacional de Cine en San Sebastián acompañado por su chica, Rachel Valdés, y su hija. Por supuesto el cantante ha posado para los medios que había en las inmediaciones con una sonrisa de oreja a oreja y es que a pesar de los problemas de divorcio que ha tenido con Raquel Perera, parece que todo vuelve por fin a su normalidad.



No es la primera vez que Rachel Valdés acude junto a su pareja a un evento, ya les vimos el pasado julio en un homenaje que recibía Alejandro Sanz, por su trayectoria, en la Comunidad de Madrid. Nuevamente han derrochado elegancia y han mostrado ante las cámaras el gran cariño que se tienen.



Aunque los dos fueron con looks completamente distintos, formaron un tándem para los objetivos de las cámaras que se encontraban en el lugar perfecto. Rachel Valdés lucía un total white, con pantalón pitillo, camiseta y chaqueta del mismo color y Alejandro Sanz un total black.



La hija del cantante se mantuvo en un segundo plano, pero sin embargo fue la primera en bajarse del coche con pantalones cortos y sudadera. Como no podía ser de otra manera, Alejandro Sanz mostró un sonrisa a todos los medios agradeciendo su presencia en un día tan especial para él.