49ers pierden a Garoppolo, Bosa y Moster; Giants a Barkley; Broncos a Lock

En la imagen, el corredor de los Giants de Nueva York, Saquon Barkley (arriba) es derribado por el esquinero de los Bears de Chicago Kyle Fuller (abajo) durante el juego de la NFL entre los Giants de Nueva York y los Bears de Chicago. EFE/EPA/TANNEN MAURY

Houston (EE.UU.), 20 sep (EFE).- Los 49ers de San Francisco, los Giants de Nueva York y los Broncos de Denver han sufrido este domingo importantes bajas con las lesiones de jugadores estelares como el mariscal de campo Jimmy Garoppolo, el corredor Saquon Barkley y el pasador Drew Lock, respectivamente.

Los problemas de lesiones de los 49ers se acentuaron este domingo cuando en la primera mitad del partido, que disputaron y ganaron por 31-13 ante los Jets de Nueva York, sufrieron las bajas de Garoppolo, el ala defensiva Nick Bosa y el corredor Raheem Mostert, que no pudieron salir al campo en la segunda parte.

Después de jugar con una lesión en el tobillo durante la mayor parte de la primera mitad, Garoppolo se retiró temprano al vestuario para las radiografías del entretiempo y no regresó al campo cuando se inició el tercer cuarto. El equipo pronto lo descartó por una lesión en el tobillo derecho.

Garoppolo sufrió la lesión en la cuarta jugada de los 49ers desde la línea de golpeo cuando fue capturado por el tackle defensivo de los Jets, Quinnen Williams, y cayó al suelo torpemente.

El mariscal titular de los 49ers acabó la primera mitad con 14 de 16 pases completados para 131 yardas con dos touchdowns y sin interceptaciones y un índice de pasador de 140.4 antes de ser descartado.

Nick Mullens reemplazó a Garoppolo en la primera serie de San Francisco de la segunda mitad.

Bosa sufrió una lesión en la rodilla y fue llevado al vestuario en un carrito.

Con poco más de cinco minutos para el final del cuarto, Bosa se enfrentó con el ala cerrada de los Jets, Trevon Wesco, en una jugada de carrera y su pierna izquierda se dobló mientras intentaba salir del bloque y llegar al corredor Frank Gore.

Bosa intentó sentarse brevemente antes de que el personal médico corriera al campo para ver cómo estaba. Un carrito salió poco después y lo llevó al vestuario. El equipo declaró a Bosa fuera del juego a principios del segundo cuarto.

Un par de jugadas después, el tackle defensivo Solomon Thomas también sufrió una lesión en la rodilla izquierda y fue llevado al vestuario en un carrito. Él también fue descartado para el resto del partido.

No estaba claro cuándo exactamente Mostert se lastimó la rodilla, pero él también fue al vestuario al final del segundo cuarto y fue descartado a principios del tercero. Tuvo ocho acarreos para 92 yardas y un touchdown y dos recepciones para 15 yardas antes de que su día llegara a su fin.

Por su parte, los Giants temen que Barkley se desgarrara el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha después que fue sacado del campo por los entrenadores tras una carrera al comienzo del primer cuarto del partido que el equipo de Nueva York disputó y perdió de visitante por 17-13 ante los Bears de Chicago.

Los Broncos tampoco recibieron buenas noticias con la baja de Lock antes de concluyese el primer cuarto del partido que perdieron de visitantes por 26-21 ante los Steelers de Pittsburgh.

Lock dejó el juego con una lesión en el hombro derecho (lanzamiento) con poco menos de ocho minutos para el final del primer cuarto.

La lesión se la produjo después de haber sido capturado por el apoyador de los Steelers Bud Dupree y perdió el balón cuando aterrizó torpemente en su hombro y brazo derecho.

Lock es el último de los jugadores de primera línea de los Broncos en lesionarse como el apoyador Von Miller (tobillo) y el esquinero A.J. Bouye (hombro) está en la lista de reservas lesionados.