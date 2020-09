2-1. Machís da el liderato al Granada

El delantero del Granada, Roberto Soldado, celebra el primer gol del equipo granadino durante el encuentro correspondiente a la segunda jornada de primera división que disputaron frente al Alavés en el estadio Nuevo Los Cármenes, en la capital nazarí. EFE / Pepe Torres.

Granada, 20 sep (EFE).- El Granada CF logró este domingo su segunda victoria seguida en el inicio de LaLiga Santander, que le va a permitir acabar la jornada como líder empatado a puntos con el Real Betis, al vencer en el Estadio Nuevo Los Cármenes por 2-1 al Deportivo Alavés, que sigue con su casillero de puntos a cero.

Adelantó Roberto Soldado a los locales y empató de falta directa Joselu Mato en una primera mitad dominada por los locales, mientras que en la segunda mitad, que fue más igualada, alcanzó el triunfo el cuadro andaluz gracias a un tanto del venezolano Darwin Machís.

Tras un equilibrado inicio de partido, el Granada marcó en el minuto 7 en su primer acercamiento peligroso gracias al sensacional control orientado y remate posterior de Soldado, después del pase en largo de Machís, para ganar en velocidad a Rodrigo Ely y superar por abajo a Fernando Pacheco.

Los locales controlaron bien el choque con el marcador a favor ante un Alavés poco incisivo pero que fue capaz de empatar en una falta directa lanzada con un potente chut por Joselu que superó al meta portugués Rui Silva.

Sufrieron a balón parado los andaluces, ya que poco después del empate Roberto Soldado remató sobre el poste de su propia meta un saque de esquina de Luis Rioja que estuvo a punto de convertirse en el 1-2.

Recuperó la manija del partido en el tramo final del primer tiempo el Granada, que hizo daño a la espalda de los carrileros visitantes aunque no fue capaz de marcharse al descanso con ventaja en el marcador porque marraron claras ocasiones de gol primero el venezolano Yangel Herrera y después Antonio Puertas.

No le estaba gustando el partido de los suyos al técnico Pablo Machín, que dio entrada al inicio del segundo tiempo a Ximo Navarro y Rubén Duarte para cambiar su habitual dibujo de tres centrales y dos carrileros a otro con zaga de cuatro.

El Granada dominó también en el segundo tiempo, aunque el Alavés se armó mejor sin balón con el nuevo esquema y las llegadas a ambos áreas escasearon hasta la hora de juego.

Lo intentó el cuadro dirigido por Diego Martínez con un remate de Soldado que repelió un defensa alavesista y, poco después, con un testarazo de Ángel Montoro que no encontró portería.

El Alavés, que creció en el segundo acto con el paso de los minutos, también tuvo su ocasión con un remate de Édgar Méndez que despejaron entre Rui Silva y el larguero.

Machís, el mejor del partido, marcó justo en la siguiente jugada el 2-1, tras un medido centro de Montoro, ante un Pacheco que le sacó el primer remate pero no el segundo.

El Alavés lo intentó hasta el final para lograr al menos un punto, mas en su única ocasión Rui Silva se lució ante el chut lejano de Ximo Navarro.

- Ficha técnica:

2 - Granada CF: Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Vallejo, Carlos Neva; Gonalons, Yangel Herrera (Montoro, m.64), Luis Milla (Víctor Díaz, m.90); Antonio Puertas (Kenedy, m.64), Machís (Germán, m.84) y Soldado (Jorge Molina, m.84).

1 - Deportivo Alavés: Pacheco; Laguardia, Lejeune, Ely (Duarte, m.46); Édgar (Guidetti, m.88), Abdalli (Ximo Navarro, m.46), Bataglia, Pere Pons, Luis Rioja (Borja Sainz, m.72); Joselu y Deyverson.

Árbitro: Del Cerro Grande (C. Madrileño). Mostró cartulina amarilla a los visitantes Édgar (m.24), Battaglia (m.26) y Lejeune (m.49)

Goles: 1-0, m.7)¡; Soldado. 1-1, m.22: Joselu. 2-1, m.79: Machís.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 2 de LaLiga Santander disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes a puerta cerrada. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del ex futbolista del Granada CF Rafa Lelo.