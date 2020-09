Wolff es el nuevo líder y Cabrera Bello cede posiciones en el US Open

En la imagen, el estadounidense, Matthew Wolff, golpea en el hoyo dieciocho durante la tercera ronda del US Open 2020. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Mamaroneck, Nueva York (Estados Unidos), 19 sep (EFE).- El golfista estadounidense Matthew Wolff es líder después de la tercera jornada en su estreno en el Abierto de Golf de Estados Unidos, que se disputa este fin de semana en el recorrido Winged Foot, a las afueras de Nueva York

“He tenido mucha fortuna con las posiciones de la bola en la hierba alta. Ha sido una lucha y espero seguir pegando buenos golpes mañana”, dijo Wolff que, aunque solo logró poner la bola en dos calles en toda la ronda, igualó el record de resultado de la semana con cinco golpes bajo par.

En el segundo grande de su carrera, Wolff lidera la clasificación con -5, dos golpes por delante de su compatriota Bryson Dechambeau (-3) y cuatro por delante del sudafricano Louis Oosthuizen (-1), los dos únicos que han logrado mantenerse bajo el par junto al líder.

“Me sentí muy cómodo al principio de la ronda y de repente las cosas no funcionaron, pero demostré resiliencia y estoy contento. Ha sido una montaña rusa”, dijo Dechambeau, que ha llegado a ponerse líder en varios momentos en Winged Foot.

Durante una tercera jornada con bastante movimiento en la clasificación han logrado avanzar posiciones hasta la parte alta de la clasificación el norirlandés Rory McIlroy (+1), ganador del US Open de 2011, y el estadounidense Zach Johnson (+2), con sendas rondas de dos golpes bajo par.

El líder de la jornada anterior, el estadounidense Patrick Reed (+3), no ha logrado emular su gran actuación con el putt de días anteriores y ha acabado empatado en el undécimo puesto, a ocho golpes de Wolff.

Otro de los destacados en las primeras jornadas, el español Rafa Cabrera Bello (+2), se ha anotado dos bogeys y un doble bogey en un día complicado de tee a green que lo relegan a un empate en el octavo puesto. Su compatriota Jon Rahm, número dos del mundo, ha salido peor parado con un resultado acumulado de +7 y escasas opciones de victoria.

Entre los tres latinoamericanos que compiten esta semana en Winged Foot destaca el chileno Joaquín Niemann (+3), mientras que el colombiano Sebastián Muñoz (+12) y el mexicano Abraham Ancer (+15) se han caído hasta la parte más baja de la clasificación.