Trump y Biden, duelo a distancia en Minnesota con inicio de votación anticipada

Washington, 19 Set 2020 (AFP) - Dos candidatos en el mismo estado: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su oponente demócrata en las elecciones del 3 de noviembre, Joe Biden, están haciendo campaña en Minnesota el viernes.El mandatario republicano pronunciará un discurso al aire libre por la noche en un aeropuerto de la ciudad de Bemidji. El exvicepresidente de Barack Obama lo precedió por la tarde en Duluth, una gran ciudad a orillas del lago Superior, cerca de la Cordillera de Hierro, como se conoce a los varios distritos mineros que hay en la zona.El candidato demócrata volvió a criticar la gestión del presidente de la pandemia de covid-19, apelando directamente a los más jóvenes de la región que habían votado por el multimillonario republicano en 2016, tras décadas de victorias demócratas."¿Cuántas personas en la Cordillera de Hierro, cuántas sillas vacías alrededor de esas mesas de comedor, debido a su negligencia y su egoísmo?", dijo Biden, tras visitar un centro de capacitación sindical cerca de Duluth. "Aquí, como en todas partes, los tiempos son duros. El desempleo está aumentando. Debido a la pandemia, menos personas pueden trabajar al mismo tiempo", señaló.Deplorando la respuesta de la administración Trump a la crisis sanitaria, que ya se cobró la vida de unos 200.000 estadounidenses y ha golpeado fuerte a la economía más grande del mundo, Biden había pedido al presidente el día anterior que "dimitiera". El veterano de la política retomó este viernes su nueva línea de ataque sobre la diferencia entre sus orígenes modestos y los de Trump, heredero de una fortuna."Yo no respeto a las personas por el tamaño de la casa en la que viven. No miro con desprecio a la gente que se rompe el lomo solo para ganarse la vida", dijo. - Comienza la votación anticipada - Después de meses de confinamiento y salidas sólo cerca de su casa en Wilmington, Delaware, Biden reanudó los viajes aéreos a fines de agosto.Ansioso por combatir la imagen del candidato solitario enclaustrado en su sótano que blanden los republicanos, se reunió con votantes y bomberos en recorridas por las calles el viernes. A pesar del covid-19, Trump recorre el país para reunirse cara a cara con cientos de simpatizantes, y multiplica las ruedas de prensa.En 2016, la demócrata Hillary Clinton ganó por muy poco en este estado fronterizo con Canadá. En noviembre, Minnesota podría volverse rojo, el color asociado a los republicanos, lo que lo convierte en un campo de batalla electoral.Según la última encuesta de Morning Consult, Biden le lleva ventaja a Trump (48% contra 44%)."Joe el Dormido no tiene idea de cómo manejar una pandemia", tuiteó el presidente republicano sobre su contrincante antes de volar a Minnesota.El desplazamiento de los dos candidatos septuagenarios coincide con el inicio de la votación anticipada en este estado, ya sea presencialmente o por correo. Según una encuesta de ABC/Washington Post, casi el 40% de los residentes de Minnesota planean votar antes del 3 de noviembre. La posibilidad de votar antes del día fijado para los comicios generales existe en muchos estados. Pero la tendencia debería aumentar notablemente este año: debido a la epidemia de covid-19, muchos estados ofrecen más flexibilidad a aquellos que no quieren ir físicamente a las urnas el Día D para evitar contagios.El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, pidió a los dos equipos de campaña que respeten las reglas estatales para frenar la propagación del covid-19.