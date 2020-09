Tenis.-Tenis/Roma.- Nadal hinca la rodilla en cuartos de final de Roma

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal cayó eliminado este sábado en los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma, primero de su gira en tierra batida tras el parón por el confinamiento, después de caer a manos del argentino Diego Schwartzman en dos sets (6-2 y 7-5) en un partido que superó por muy poco las dos horas de duración.



Nadal hincó la rodilla después de dos partidos sobresalientes. El rival, muy motivado, y su frustración con el servicio acabaron desquiciando al de Manacor, incapaz de encontrar el nivel de esta semana antes de dar el salto a semifinales. Schwartzman no titubeó y cerró con un 'break' su primer triunfo ante Rafa después de diez enfrentamientos.



El balear pronto se encontró incómodo con el saque y el argentino se dio cuenta. En total, un 40% de efectividad y 30 errores no forzados, cifras que hacen muy difícil conseguir un pase a 'semis' en el Foro Itálico. Su rival se puso por delante en el sexto juego y sentenció sin contratiempos en los dos siguientes. Nadal pareció entregar para focalizar su fuerza en la segunda manga.



El mallorquín no tuvo su día y pronto se alejó de su décimo entorchado en Roma cuando a las primeras de cambio entregaba una nueva posibilidad de rotura al de Buenos Aires. Nadal se atascó y acabó 'quejándose' a su cuerpo técnico tras varios fallos consecutivos. Schwartzman siguió con su hoja de ruta y la ejecutó a la perfección.



Sin embargo, aún hubo un espacio para la esperanza de Rafa cuando pudo romper con 4-4 dejando en blanco al argentino. Nadal daba su último aliento porque perdió los tres juegos siguientes, solo uno al resto, para entregar la victoria a su oponente y dejar el cuadro masculino huérfano de miembros de 'La Armada'.



De esta forma, las semifinales del torneo italiano las jugarán el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo y principal cabeza de serie, frente al neerlandés Casper Ruud; así como el argentino Schwartzman, cuyo rival por un sitio en la final será el canadiense Denis Shapovalov.