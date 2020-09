Tenis.-Tenis/Roma.- Muguruza: "He tenido que jugar mi mejor tenis para ganar a Azarenka"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza aseguró que tuvo que jugar su "mejor tenis" para imponerse este sábado a la bielorrusa Victoria Azarenka (3-6, 6-3 y 6-4) en un partido que duró dos horas y 18 minutos y supuso el billete para las semifinales del torneo de Roma.



"He estado siempre metida en el partido. Estaba preparada cuando me han llegado las oportunidades y las he aprovechado. En el tercer set las diferencias fueron mínimas, estoy contenta de haber jugado los golpes adecuados en lo momentos clave. He ido a por el partido todo el tiempo, nunca sentí como dejar de luchar. Ha sido largo, muy físico y he luchado para darle la vuelta", analizó Muguruza.



"Ha sido un partido bueno por ambas partes, he tenido que jugar mi mejor tenis, son los partidos que me gusta jugar. Estoy jugando bien y luchando hasta el final y eso creo que eso ayuda mucho a avanzar rondas en todos los torneos. También tengo un gran equipo que me está ayudando mucho", añadió la número 17 del ranking de la WTA.



Por último, Muguruza valoró a su rival en 'semis', la rumana Simona Halep. "Es una semifinal de un gran torneo así que lo lógico es enfrentarte a las mejores. Va a ser otra batalla. Está jugando bien, es una experta en tierra batida, espero un partido muy duro. Pero estoy contenta de ser parte de esta oportunidad de llegar a la final y espero tener dos partidos más por jugar", finalizo Muguruza.