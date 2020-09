Tailandia.- Miles de personas protestan contra el Gobierno en la capital de Tailandia y exigen una nueva Constitución

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Miles de personas han salido a la calle este sábado en Bangkok, la capital tailandesa, en el marco de una serie de protestas contra el Gobierno y a favor de que se redacte una nueva Constitución.



La mayoría de los manifestantes, que son jóvenes y se han reunido en las inmediaciones de la Universidad Thammasat y la plaza de Sanam Luang, en el centro de la ciudad, han instado, además, a que se lleve a cabo una reforma de la monarquía, un tema tabú en el país asiático.



Las protestas están impulsadas fundamentalmente por el Frente Unido por la Democracia y Contra la Dictadura (UDD), que tras años de poca actividad ha decidido que es el momento de mostrar su apoyo a las manifestaciones antigubernamentales.



Las fuerzas de seguridad no han tardado en acudir a la zona de Sanan Luang, si bien han permitido a los manifestantes utilizar parte de la zona en el marco de la protesta. Según han indicado los agentes al diario 'The Bangkok Post', unas 5.000 personas se encuentran ya en la zona, si bien se espera que unas 100.000 se sumen a las protestas a lo largo de la jornada.



Las protestas antigubernamentales, las más importantes desde el golpe de Estado militar de 2014, han seguido adelante a pesar de que la universidad advirtió la semana pasada de que no permitiría el uso de la propiedad para este fin.



Los manifestantes antigubernamentales han demandado la introducción de una nueva Constitución para impedir así que aquellos que llegan al poder mediante golpes de Estado permanezcan durante largos periodos de tiempo al frente del Ejecutivo.



Durante los últimos meses el país ha sido escenario de protestas y contramanifestaciones a favor y contra el Gobierno y la monarquía a pesar de las restricciones por la pandemia de coronavirus.



El primer ministro, Prayuth Chan Ocha, llegó al poder mediante un golpe de Estado en 2014 y lideró la junta militar durante cinco años, refrendando posteriormente su cargo en las elecciones parlamentarias de 2019.



Sin embargo, la actual Constitución fue introducida por la junta militar, así como la ley electoral, lo que favoreció la vuelta al poder del general retirado en los últimos comicios celebrados en Tailandia.