Oscar Ustari: "Tengo sed de revancha"

El portero de Pachuca Oscar Ustari (c) salta por el balón junto a su compañero Oscar Murillo (d) y Nicolas Ibañez de San Luis (i), durante un partido en el estadio Hidalgo de Pachuca (México). EFE/ Archivo

Pachuca (México) 19 sep (EFE).- El argentino Oscar Ustari, portero del Pachuca, dijo este sábado a EFE que volvió al fútbol mexicano porque tiene "sed de revancha" tras el maltrato que, según él, sufrió en el Atlas.

Ustari fichó por el Atlas en enero de 2016 y en 2017 sufrió una rotura del tendón rotuliano de la pierna izquierda que lo alejó de los campos de juego dos años.

"Tengo sed de revancha tras lo sucedido con Atlas. Se portaron mal conmigo y quiero demostrar en México que quedé sano de mi pierna", manifestó a EFE el arquero de 35 años, campeón olímpico junto a Lionel Messi en Pekín 2008.

Recuperarse de la lesión le llevó casi un semestre y cuando estaba listo para volver, el Atlas le cerró las puertas en el último momento y tuvo que parar un año debido a cuestiones burocráticas y transferencias fallidas.

"La salida de Atlas fue lo más duro de mi carrera. Viví con ellos manoseo y falta de respeto, se aprovecharon de la situación. Pasaron cosas malas, como prohibirme jugar en la categoría sub'20 ya recuperado. Ni en la banca del primer equipo me dejaban estar", reveló.

Recordó que logró restablecerse antes de terminar el Clausura 2018 y que, sin embargo, le negaron la opción de salir a la banca con el primer equipo de Atlas al asegurarle que sería mejor que realizará la pretemporada para la siguiente campaña.

"Todavía me prometieron una renovación de dos años. Un miércoles me dicen eso y el viernes me llaman para contarme que no entraba en planes de un cuerpo técnico interino. A ese grado llegaron. Por todo eso, quise volver para demostrar en México lo que valgo", agregó.

En el Pachuca, Ustari ha sido titular los 10 partidos del equipo en el Clausura 2020, además de completar cinco del torneo anterior, suspendido por la COVID-19. Según el jugador, el cambio de institución refleja una responsabilidad porque entre sus planes está radicar en México.

"Estoy agradecido con Pachuca por la oportunidad y eso conlleva una responsabilidad de estar a la altura de semejante institución. Por acá pasaron grandes jugadores y (el equipo) se ha ganado respeto internacional al ganar la Copa Sudamericana del 2006, por lo que todos los días debo demostrar que sirvo para estar aquí", manifestó.

Con la ayuda de Ustari, el Pachuca, quinto de la clasificación del torneo Apertura 2020, muestra una de las mejores defensas del campeonato, con un promedio de un gol recibido por partido.