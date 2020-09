Ortega Cano guarda silencio en el día que Rocío Jurado hubiese cumplido 76 años

17/07/2020 José Ortega Cano, viudo de Rocío Jurado, intenta mantenerse al margen de las polémicas familiares EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Ayer hubiese sido uno de los días más importantes para Rocío Jurado, hubiese cumplido 76 años y todos los españoles hubiesen disfrutado de su arte. La familia de la cantante está sobreviviendo a un año en el que se han hecho muchas críticas a Rocío Carrasco por la ausencia de interés que ésta tiene hacia sus dos hijos. Gloria Mohedano tuvo que salir en defensa de los nietos de su hermana porque no entiende cómo se ha llegado a esta situación jamás pensada, Antonio David sigue haciendo frente a las demandas de sus ex y Amador Mohedano lucha para que se siga recordando a su hermana por su talento y no por las polémicas después de su muerte



Ortega Cano ha seguido con su rutina diaria con la familia que ha formado junto a Ana María Aldón y cuando le hemos preguntado por este día tan especial, el diestro ha guardado silencio. El torero y la exconcursante de Supervivientes han ido a buscar, como cada día, a su hijo a la ruta escolar.



Nos ha sorprendido mucho que Ortega Cano no haya querido hacer ninguna declaración al respecto y es que como bien sabemos, guarda mucho cariño y admiración a la que un día fue su mujer, Rocío Jurado. Por eso, nos parece extraño que no haya contestado a ninguna de las preguntas que le hemos hecho.