Opositores mexicanos protestan con casas de campaña contra López Obrador

Miembros del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAA) bloquean con carpas la avenida Juárez hoy, en Ciudad de México (México). EFE/Jose Pazos Fabian

México, 19 sep (EFE).- Un grupo de manifestantes protestó este sábado con un plantón de cientos de casas de campaña frente al Palacio de Bellas Artes tras denunciar que la policía les impidió llegar al Zócalo de Ciudad de México.

Las casas de campaña se extendieron a lo largo de la céntrica Avenida Juárez, entre Paseo de la Reforma y el Palacio de Bellas Artes, al no poder llegar a la Plaza Central en su protesta contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo).

Convocado por el Frente Nacional Anti AMLO (Frena), esta protesta forma parte de las acciones contra el Gobierno de López Obrador de esta organización formada por 67 grupos, y que en los últimos meses ha celebrado protestas con vehículos en varias ciudades del país.

La protesta se inició en el Monumento a la Revolución, que está cercano al Paseo de la Reforma y se detuvo en el Palacio de Bellas Artes, ante lo que denunciaron como un cerco policíaco que les impidió seguir avanzando.

Frena convocó a través de las redes sociales a que sus seguidores marcharan y ocuparan este sábado la plaza del Zócalo de manera indefinida hasta que se de la renuncia del presidente López Obrador a su cargo.

Este movimiento ha acusado al gobierno de López Obrador de represión en el caso de la toma de la presa La Boquilla en el Estado de Chihuahua, de haber ocupado militarmente y de manera autoritaria la Catedral Metropolitana de Ciudad de México.

Asimismo de tener un pésimo manejo de la salud pública de la pandemia que ha dejado más de 72.000 muertos, de haber pauperizado la economía del país y actos de corrupción.

"Somos ciudadanos de a pie y no tenemos a nadie detrás, pero estamos conscientes de que la única forma de evitar esta dictadura que se está instaurando en el país es hacer que todos los mexicanos salgamos de nuestra zona de confort y nos unamos", señalaron.

"Hasta que se vaya: ya no queremos que esté", declaró Andrés, líder de jóvenes por México en Puebla y participante en la protesta de las casas de campaña.

El coordinador de Frena en Puebla, Jesús Rodríguez, recordó que sus movimientos pretenden hacer conciencia entre los mexicanos y unirse a favor de su petición de que López Obrador dimita a la presidencia.

"Es lo único que estamos pidiendo. ¿Por qué razón? Por los resultados nefastos que tenemos en estos dos años de gobierno", denunció Rodríguez.