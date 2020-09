Obama resalta el papel de Ginsburg en la lucha por la igualdad

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. EFE/EPA/ALYSSA POINTER /Archivo

Washington, 19 sep (EFE).- El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, destacó este sábado que la jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg, que falleció este viernes a los 87 años de edad, ayudó a entender que la discriminación "tiene consecuencias para todos" y pidió a los republicanos que no se nombre a su sustituto hasta después de las elecciones del 3 de noviembre.

En un comunicado, Obama dijo que Ginsburg "nos ayudó a entender que la discriminación basada en el sexo no es un ideal abstracto", que "no solo daña a las mujeres" y que "tiene consecuencias reales para todos nosotros".

La jueza progresista del Tribunal Supremo de EE.UU. Ruth Bader Ginsburg murió a los 87 años de edad por "complicaciones" en el cáncer de páncreas que sufría, informó este viernes la corte en un comunicado.

Nominada por expresidente Bill Clinton en 1993, Ginsburg era la jueza de más avanzada edad de los nueve que conforman el Supremo. Fue la segunda mujer de la historia que ocupó un puesto en esta corte, después de toda una carrera dedicada a causas feministas y a los derechos civiles.

Su muerte ya ha desatado un pulso entre republicanos y demócratas sobre la búsqueda de un sustituto, un asunto que cambiará radicalmente la dinámica de la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre.

En su mensaje de homenaje a Ginsburg, Obama recordó a los republicanos que respetaran lo que ellos mismos hicieron en la primavera de 2016 cuando se negaron a votar la nominación de Merrick Garland con el argumento de que no se debía ocupar una vacante en el Supremo antes de que jurara el nuevo presidente.

"Un principio básico de la ley y de la justicia es que se apliquen las reglas con coherencia", dijo Obama, quien pidió "un proceso irrepochable" en el nombramiento en un tribunal que tiene que tomar decisiones "demasiado importantes para las generaciones futuras".

El Tribunal Supremo, recordó Obama, decidirá "si nuestra economía es justa o no, nuestra sociedad es justa, las mujeres son tratadas por igual, nuestro planeta sobrevive y nuestra democracia perdura".