Los contagios por coronavirus repuntan en Rusia, el cuarto país con más casos

Moscú, 19 sep (EFE).- Los contagios diarios por coronavirus repuntan en Rusia, pero la letalidad de la COVID-19 sigue siendo baja y la situación epidémica en el país se encuentra bajo control, aseguran las autoridades rusas, que no se plantean recuperar medidas drásticas de seguridad sanitaria como el confinamiento.

En las últimas 24 horas, se registraron 6.065 nuevos casos en todo el país, la mayor cifra diaria desde fines de julio, según los datos ofrecidos este sábado por el comité del Gobierno ruso creado para luchar contra la propagación de la COVID-19, enfermedad que ya se ha cobrado 19.339 vidas en Rusia.

UN FENÓMENO ESTACIONAL

"Es un proceso natural de incremento del número de enfermos. Cada vez hay más datos acerca de un aumento estacional de la morbilidad del coronavirus, como ocurre con otras infecciones que se transmiten por vía aérea", afirmó hoy el epidemiólogo jefe del Ministerio de Sanidad de Rusia, Nikolái Briko, citado por la agencia Interfax.

El especialista explicó que, además de la llegada del otoño, el regreso de los estudiantes a las aulas y de los trabajadores a sus empresas "inevitablemente conduce a que aumenten los contagios", por lo que hay que "esperar un incremento de los casos de gripe, enfermedades respiratorias y coronavirus".

En opinión de Briko, "la situación se encuentra bajo control y no será necesario adoptar medidas extraordinarias" y "no debe producirse un retroceso a la situación anterior", en alusión a medidas como cuarentenas.

"Desde luego, en algunos lugares surgirán situaciones que obligarán a adoptar medidas sanitarias puntuales, pero no en todo el país", recalcó el epidemiólogo, al destacar que la situación epidémica no es igual en todas las regiones de Rusia.

MOSCÚ, EL PRINCIPAL FOCO INFECCIOSO

La capital rusa, el principal foco infeccioso del país, registró en las últimas 24 horas 825 nuevos contagios por coronavirus, la mayor cifra diaria de contagios en casi tres meses.

Si en las últimas semanas el número diario de nuevos casos se mantenía estable entre 600 y 700, desde el pasado martes la tendencia ha sido al alza.

Moscú acumula ya 275.633 casos de COVID-19 y 5.044 decesos por esta enfermedad, 11 de los cuales se produjeron en la última jornada.

Según las autoridades moscovitas, el aumento de casos en la capital obedece a que se realizan más test, entre 40.000 y 60.000 diarios, y al aumento del número de pasajeros en el transporte público.

Aunque el metro de Moscú, que transporta diariamente varios millones de personas, anuncia por altavoces que los pasajeros deben usar mascarillas y guantes, este requerimiento no lo cumple gran parte de sus usuarios.

Según una disposición municipal, los pasajeros del transporte público que no utilicen mascarillas y guantes pueden ser sancionados con multas de 5.000 rublos (unos 65 dólares), que prácticamente no se aplican.

DESCARTAN NUEVO CONFINAMIENTO

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha asegurado que la situación epidémica en la capital está controlada y que no será necesario aplicar nuevamente medidas de confinamiento, como las que se implantaron en marzo y rigieron durante casi cuatro meses.

"Nada ha terminado, la pandemia continúa. Vemos cómo se desarrolla en los países europeos, donde se ha producido un fuerte incremento. En Moscú no lo hay, los pequeños aumentos de casos tienen que ver mayormente con el gran incremento del número de test", afirmó este viernes Sobianin al premiar a un grupo de médicos.

Al mismo tiempo, el alcalde señaló que en los hospitales de la ciudad hay cerca de 4.000 pacientes con coronavirus, por cuyas vidas lucha el personal sanitario.

"El número diarios de nuevos casos puede llegar a 1.500, es algo que se puede esperar", dijo a Interfax una fuente del Ayuntamiento, que subrayó que ello no será motivo para implantar medidas de cuarentena, paralizar empresas o establecer un sistema de pases para los ciudadanos.

A día de hoy, en Rusia, cuarto país en el mundo, detrás de Estados Unidos, la India y Brasil, por número de contagios documentados, se han detectado 1.097.251 casos de COVID-19. EFE

